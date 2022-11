​El Consell Comarcal inverteix més de 100.000 euros al camí de la Valldan, a Odèn

El Consell Comarcal del Solsonès ha culminat la, al terme municipal d’Odèn. Amb aquesta actuació es millora un nou tram d’aquesta via que comunica per una banda, entitats de població dins del municipi d’Odèn, i per altra suposa una via de comunicació entre la comarca del Solsonès i l’Alt Urgell.L’actuació, que suposai ha consistit en l’arranjament de la plataforma del camí amb condicionat de tot-ú compactat i pavimentat amb aglomerat asfàltic.Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions finançades amb 737.000 euros per laDirecció General de Polítiques de Muntanya i el Litoral del Departament de Territori de laGeneralitat de Catalunya, portades a terme aquest 2022.