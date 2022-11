Núria Navarro, del Solsona Patí Club, segona classificada al Open Nivell 11 a Alcanar

El dia 19 de novembre, a la població d’ Alcanar (Tarragona) es va celebrar el Open Nivell 11 del programa curt per obtenir punts pel Rànquing RPAC per, on els patinadors que competeixen a Nivell 11 són els de màxim nivell dins el patinatge català i únicament ells tenen opcions a campionats d’alt nivell com són Campionats de Catalunya, Campionats d’Espanya i competicions internacionals.Del Solsona Patí Club hi van participar laper la categoria Júnior, iper la categoria Cadet; ambdues patinadores acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.Des de les 7h del matí les nostres esportistes estaven escalfant per poder preparar-se pels entrenaments oficials, on les nostres patinadores solsonines van deixar entreveure el seu elevat nivell.amb algunes imperfeccions on encara ha millorar, però sent inici de temporada va aconseguir unes brillants puntuacions que li van fer pujar fins a lade la competició, i gràcies a aquestes grans puntuacions també la faran ascendir dins del rànquing RPAP (tot i que la nostra patinadora ja està ubicada dins les millors a aquest rànquing).i mostrant la seva gran evolució tècnica i artística fent una millora espectacular en l’apartat de components. Tot i que va fer un programa sense errors, la seva combinació de salts no va ser la programada en un inici perdent punts allí, i a la cabriola combinada, que no la va fallar, tampoc va puntuar res per falta de voltes en una de les cabrioles importants i aquest fet li van fer perdre els suficients punts per poder ser campiona de la competició.Tot i així la nostra patinadora es va situar enaconseguint un programa amb elements complicats pensant en la temporada 2023 que de ben segur que serà magnífica. Actualment la nostra patinadora també està dins de les millors patinadores catalanes al rànquing RPAC i volem seguir ascendint com ho anem fent competició rere competició.