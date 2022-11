La 8a Fira del Tió de Solsona s’allarga més d’un dia amb actes del 2 al 4 de desembre

Dates i horaris de la Fira del Tió

La gastronomia i la música s'incorporen a la Fira

Una tretzena de parades i presència d'artesans de fora

El primer cap de setmana de desembre torna la fira més solidària i màgica de l’any de Solsona, enguany estirada de divendres a diumenge. En la seva vuitena edició, la Fira del Tió,incorpora novetats, com un espai gastro-cultural amb música en directe i tapes, divendres al vespre, i un concert solidari a càrrec de Salva Racero Trio a l’hora del vermut diumenge al migdia.L’ambient nadalenc s’avança a Solsona el primer cap de setmana de desembre amb la. Si bé el mercat d’artesania, la fira d’entitats i la majoria de convocatòries es concentren durant una única jornada, el dissabte 3 de deu del matí a vuit del vespre, enguany també s’organitzaran actes paral·lels divendres i diumenge.Un dels punts de més bullici serà la plaça de Palau. Divendres a partir de dos quarts de set de la tarda i fins a les onze de la nit s’hi celebrarà, que després de l’èxit de la Fira de la Terra, ha decidit repetir el format, amb música en directe i tapes. Hi actuaran Trio Cardener i The Velcros.çDissabte la Fira del Tió i el mercat dels artesans d’arts i oficis deocuparan la plaça Major amb tretze parades. Per primera vegada, també hi haurà artesans de fora, que s’ubicaran a la plaça de la Catedral. Al carrer de Sant Miquel hi haurà la fira d’entitats. Com sempre, tothom que vulgui col·laborar amb la campanya de recollida de joguines noves de Creu Roja podrà fer-ho a la plaça de la Catedral.