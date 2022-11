El solsoní Marc Vilà és el nou hereu de les comarques lleidatanes i tercer fadrí de Catalunya

L'equip d'examinadors Foto: FTC

Foto de família dels nous representants nacionals del Pubillatge Foto: Foment Tradicions Catalanes

Títols nous i vells damunt l'escenari Foto: FTC

L’hereu de Solsona del 2021 va rebre el títol nacional d'Hereu de les comarques lleidatanes ahir diumenge a Peralada en el marc del certamen nacional del pubillatge. Marc Vilà va estar acompanyat de diversos representants del pubillatge solsoní així com de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i el regidor de Joventut, Joan Parcerisa.Aquest passat cap de setmana 19 i 20 de novembre s’ha celebrat el certamen de Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya 2022 a Peralada (Alt Empordà).El certamen l’ha organitzat Foment de les Tradicions Catalanes amb el suport de l’Ajuntament de Peralada, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de la Diputació de Girona.Després d’haver estat realitzant una doble prova, escrita i oral, a la cinquantena de candidats i candidates (21 nois i 28 noies) al llarg de tot el dissabte, el jurat ha acordat proclamar els següents títols:· Pubilla de Catalunya 2022:GEMMA GIMÉNEZ RIERA – PUBILLA D’ARENYS DE MAR, EL MARESME· Hereu de Catalunya 2022:BIEL FARGAS NAVARRO – HEREU DE FALSET, EL PRIORAT· Pubilla de les comarques Tarragonines 2022 i 1a dama d’honor de Catalunya:SINEAD SERRA PERELLÓ – PUBILLA D’ASCÓ, DE LA RIBERA D’EBRE· Hereu de les comarques Gironines 2022 i 1r fadrí d’honor de Catalunya:JOAN GALLACH PLANELLA – HEREU D’OLOT, DE LA GARROTXA· Pubilla de les comarques Lleidatanes 2022 i 2a dama d’honor de Catalunya:AINA PONTÉ CODINA – PUBILLA DE RAIMAT, EL SEGRIÀ· Hereu de les comarques Barcelonines 2022 i 2n fadrí d’honor de Catalunya:PAU DÍAZ ARAUZO – HEREU DE NAVARCLES, EL BAGES· Pubilla de les comarques Gironines 2022 i 3a dama d’honor de Catalunya:LAURA BANÚS GENOVÉ – PUBILLA DE MAÇANET DE LA SELVA, LA SELVA· Pubilla de les comarques Barcelonines 2022 i 4a dama d’honor de Catalunya:AINA FRANCO FINESTRES – PUBILLA DE NAVARCLES, EL BAGES· Hereu de les comarques Tarragonines 2022 i 4t fadrí d’honor de Catalunya:MIQUEL RODRÍGUEZ ORTIZ – HEREU D’ASCÓ, LA RIBERA D’EBREDesprés d’un cap de setmana que ha anat encadenant actes, incloent la benvinguda als candidats i candidates, el pregó del certamen, la inauguració d’una placa commemorativa del cap de setmana i una ballada de sardanes popular, finalment diumenge al matí ha arribat el moment més esperat del cap de setmana amb la cercavila pels carrers del municipi i l’acte de proclamació. Ha estat a la Plaça Gran de Peralada on s’han donat a conèixer els nous representants.Així mateix, aquest acte ha servit per a acomiadar els 10 representants que han lluït les seves bandes i faixes durant els últims 13 mesos, entre els quals, la solsonina Maria Ramonet, com a pubilla de les comarques lleidatanes. Des de la junta del Foment de les Tradicions Catalanes se’ls vol agrair la feina feta i tot l’esforç que han dedicat representant la cultura i les tradicions del país.L’acte ha comptat amb la presència de Pere Torrent, alcalde de Peralada; Arnau Akhtar, president del Foment de les Tradicions Catalanes; Jordi Masquef, vicepresident primer del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i diputat de la Diputació de Girona; i Josep Maria Barnils, conseller delegat de Cultura i Memòria Històrica, de Relacions Transfrontereres i de Comunicació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.A través de les xarxes socials, la gent del Pubillatge Solsoní han resumit aquest cap de setmana amb aquestes paraules: "Uns dies increïbles, màgics i plens d’emocions.Moltíssimes gràcies per tot!No tenim paraules per descriure tot el que sentim.Orgullosos del @maarcvilariba que gaudirà d’aquesta faixa (Hereu de les comarques Lleidatanes 2022) i formarà part de la família del pubillatge un any més. N’estem segurs que representaràs la nostra terra tal com toca.Visca Solsona, visca la Catalunya Central, visca les terres Lleidatanes i visca Catalunya!💛☀️