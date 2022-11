​Solsona oferirà l’assessorament gratuït d’un expert en aparadorisme als participants al concurs de Nadal

1.025 euros per gastar al comerç local

del quinzè Concurs d’aparadors per Nadal de Solsona, que convoca la regidoria de Desenvolupament Local a través de l’Agència de Desenvolupament Local. Les bases es mantenen similars a les de l’any passat, tot i que enguany a més dels premis, s’ofereix un nou incentiu: tothom que hi participi tindrà un servei gratuït d’assessorament individualitzat per part de Pep Navarro, expert en aparadorisme Un copde manera que puguin treure el màxim rendiment dels seus aparadors. Precisament, Navarro serà el jurat d’enguany, amb caràcter unipersonal. Ell farà les valoracions entre els dies 3 i 17 de desembre.Es lliuraran 300 euros per gastar al comerç local al primer classificat, 200 al segon i 150 al tercer, a més d’un distintiu. Entre els concursants que no quedin entre els tres primers llocs, se sortejaran 15 premis de 25 euros també per gastar a Solsona.Les inscripcions s’han de cursar fins al dimecres 30 de novembre en línia aquí: https://forms.gle/ueUHzN8oLC3Nwk2L7 . Les bases reguladores del Concurs d’aparadors per Nadal d’enguany es poden consultar aquí: https://bit.ly/3tvN7C6 . Les bases deixen clar, per primer cop, queorganitzat per la regidoria de Cultura, si bé un mateix comerç sí que pot participar a ambdós concursos si ho fa amb muntatges diferents.L’any passat van concórrer a aquest concurs 33 establiments i van resultar-ne guanyadors Òptica Roure, Micuxú, Ca la Celes i Construccions Jordi Vilar, mentre que Perfil Solsona es va endur un accèssit . Enguany aquesta convocatòria té el finançament dels fons europeus Next Generation.