El sopar solidari de Rotary Club Solsona serà a benefici de Càritas Parroquial

Sobre Rotary Club Solsona

a l' Hotel Sant Roc es farà el tradicional sopar solidari del Rotary Club Solsona. El preu del sopar serà de 35 euros + 25 euros d'aportació solidària, que enguany es destinarà a Càritas Parroquial perdestinades a famílies sense recursos i amb necessitats urgents..Qui vulgui assistir a aquest sopar solidariI, pot contactar amb: Hotel Sant Roc: 973 48 00 06 (Data límit dimecres, 30 de novembre).El 14 de juny de 2005, Rotary Club de Solsona és reconegut oficialment per Rotary Internacional. Des d'aleshores ençà, Club Rotary ha arrelat amb fermesa al territori, tot donant resposta a múltiples demandes socials,econòmiques i culturals de la comarca. Durant més de 10 anys, els socis que formem part de Rotary han estat impulsant i col·laborant activament amb altres entitats, centrant-se en ajudar al benestar de solsonins i solsonines.Què és Rotary? Rotary és l'oportunitat de fomentar l'amistat i experimentar la satisfacció personal de servir els altres. Rotary és una organització dedicada a proporcionar serveis humanitaris, promoure elevades normes d'ètica en totes les professions i fomentar la bona voluntat i pau aI món. Rotary és la primera organització mundial amb 45.000 clubsdeservei i amb 1.250.000 rotaris arreu del món.Com funciona un Club Rotary? Cada Club Rotary selecciona els seus projectes de servei a la comunitat d'acord amb les necessitats Cada Club té un Presidenta i un equip escollit per ell/a que l'ajuda a desenvolupar les tasques anuals. Cada Presidenta ho és només per un any, des del President Internacional, fins al del poble més petit.Per més informació, saber qui són, com actuen, els nous projectes o us agradaria formar-ne part, podeu contactar a: rc.solsona@rotary2202.org