​Època de fuga

D’aquesta família se n’ha anat una noiaa Suècia, d’aquella altra un xicot a Dinamarca, d’aquest poble dues noies i un xicot sóna Austràlia ─fan la mena d’expressions que sents quotidianament. ¿Què és, que aquestsnois i aquestes noies no troben aquí un camí clar per a un esdevenidor pròsper isatisfactori? És un mal difós del qual potser que ningú no sap la causa, però que afectagreument el progrés de Catalunya. Aquests nois i aquestes noies després s’enamorenallí, al país que els acull, i adéu-siau Catalunya!. Primer que sàpiga trobar-ne la causa. I una vegada la tingui clara i ben definida, que esmerci els seusmillors recursos a posar-hi remei. Tractant primer de tot d’esbrinar si aquest mal, aquestcàncer nacional, pogués ser art i maniobra de qui no ens estima i ens governa, i esdesviu per trobar maneres de causar entrebancs i destorbs a la nostra vida nacional, pertal de minar-la i empobrir-la. Ens estimen tant, des del Centre, que tot és possiblementre els sigui rendible i eficaç a causar-nos febre.La submissió de Catalunya al govern espanyol és funesta. Saben que volem ser lliures, al fons del fons creuen que tenim dret a l’auto determinació, i això els manté insomnes. No volen perdre’s de cap manera el goig de tenir Catalunya subjugada i va debò que creuen que Catalunya aporta molts recursos a l’Estat espanyol que sense ella els perdrien. Però això a nosaltres no ens ha d’aturar en el nostre ferm propòsit de ser lliures. El qual, com havem dit altres vegades, havem manifestat per les urnes bé que amb càstig i presó per als nostres capdavanters─ i en especial amb manifestacions milionàries de catalans pel litoral i per les principals rues de la Pubilla, Barcelona.Bé, doncs molt possiblement quepel gran món. I és càrrec de la Generalitat estudiar la manera de frenar-lo, primer, i després de veure on és la falla que desorienta tant el nostre jovent i veure de posar-hi remei. És elemental, és vital, que el jovent se senti bé a casa nostra i pugui confrontar l’esdevenidor amb recursos al seu abast i que el suportin en les adversitats de la vida moderna agreujades per la feina de sapa que fan des de Madrid contra nosaltres.i més aviat sentim amb gust els projectes afavor de Catalunya que alimenta l’Honorable Senyor Pere Aragonés. Però cal queesmerci una especial atenció a aquest problema de la fuga del jovent de Casa Nostra,perquè és greu i un camí que, si és massa fressat, pot conduir-nos a la inanitat. I és boque els catalans també hi siguem, que pot fer molt la nostra participació ben coordinadai atraçada a acomplir les directrius que emanin del nostre Govern.