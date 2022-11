📹 Imatges aèries 🚁 de rescat de #bomberscat que, amb efectius dels #GRAE, està revisant cingleres i barrancs des de l'altiplà del santuari de la Mare de Déu de Llord. pic.twitter.com/dZji4RVqMe — Bombers (@bomberscat) November 20, 2022

Els Bombers de la Generalitat continua la recerca d'un mossèn de 78 anys que es va perdre dijous passat a la Vall del Lord (Solsonès) , segons ha informat el cos a través de les xarxes socials. L'home, que resideix al seminari de Solsona, va anar a passar el matí al santuari de la Mare de Déu de Lord, a Sant Llorenç de Morunys, però no va tornar al migdia, tal com havia dit que faria.Els bombers estan revisant amb helicòpter i efectius dels GRAE cingles i barrancs des del Santuari del Llord, així com també el perímetre del pantà. A peu revisen pistes i camins a baix del barranc. A més, fanamb grups de treball coordinats pels bombers per les zones del Pla de Sallord, Camí de Torroella, Camí de Sant Jaume i La Mola.