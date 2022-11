Continua activa la recerca de l'home perdut a Sant Llorenç de Morunys

El Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat ha fet aquest matí el. L’avís ha entrat a les 11.10h. L’home havia caigut mentre escalava la paret de la Batalla per la via dels Escaladors Bucòlics.Un cop alertats, els Bombers de la Generalita, en què hi anava la dotació conjunta de rescat del GRAE i el personal sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quan han accedit a la zona on havia caigut l’escalador, el personal sanitari li ha fet la maniobres de reanimació, però sense èxit.Continua el servei de l’home perdut a Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. La recerca va començar dijous passat a les 15.23h.. Ara mateix, al lloc, hi ha 14 dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers de la Generalitat. A més del GRAE també hi ha gossos del Grup Caní de Recerca, i personal voluntari que col·labora en el servei sota la coordinació dels Bombers.