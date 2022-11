Finalitza la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Sant Llorenç

Vista del camp durant la instal·lació de la gespa Foto: Sports&Landscape

, quedarà pendent de fer una repassada d'aquí a uns dies, ja que s'ha de compactar el material de reblert (amb pluja i temps) i repassar si alguna junta que està oberta.Aquesta setmana(porteries de futbol 11, porteries de futbol 7, banderins de córner i banquetes), quedarà per fer abans de final d'any la millora del tancament del camp.Pel bon funcionament i manteniment de la instal·lació,(í sense obertura de llums) i als equips del CE Sant Llorenç (dies entrenament i partit).Amb aquests treballs el consistori municipal considera que ha fet, per tal de poder donar serveís als veïns i veïnes i ajudar a les entítats a tirar endavant, i dona gràcíes a tots per la paciència amb el retard dels treballs.