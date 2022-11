L'Agenda d'actes i festes al Solsonès amb un cop d'ull

Fins el 20 de novembre

Dissabte, 12 de novembre



SOLSONA: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Francesca de Barcelona” de Laia Perearnau, premi Nèstor Luján de novel·la històrica 2022. La història d’una de les primeres dones cirurgianes a la Barcelona del XIV. A les 19 h, al saló de les Homilies d’Organyà (Biblioteca de Solsona). Organitza: Òmnium Solsonès.



SOLSONA: CONCERT DE SANTA CELÍLIA de Gioachino Rossini “Petite Messe Solennelle” a càrrec de l’Orfeó Nova Solsona a mb Joan Boix com a director, Elsa Meneses, soprano, Ainhoa Aguilar, contralt, Adrià Mas, tenor, Joan Climent, baix, Marc Castellà, piano i Jordi Castellà, piano. A les 21.30 h, a la catedral de Solsona. Més informació i compra d’entrades:

Diumenge, 13 de novembre

PORT DEL COMTE (la Coma i la Pedra): 5a FIRA DE LA NEU I LA MUNTANYA. De les 11 h a les 15 h, a la piscina de la Coma. Estands amb escoles, clubs i estacions d’esquí. Botigues amb venta de material d’esquí de fons i esquí alpí. Zona outlet. Mercat de material de 2a mà. Activitats infantils: inflables, circuïts, pinta cares, slackline, roller ski, etc. Hi haurà servei de bar a partir de les 9 h.



ALTRES ACTIVITATS

. 21 establiments de restauració de la comarca oferiran diverses receptes saboroses amb els bolets com a ingredient principal. Més informació: https://www.instagram.com/gremihsolsones/ VISITA GUIADA a les 12 h i a les 16 h. Per a més informació i venda d’entrades a: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfesta de Yasmina Reza interpretat pel grup de teatre El Traspunt de Cardona. A les 20 h, al teatre municipal. Venda d’entrades: www.entradessolsones.com i 1 hora abans de l’espectacle a les taquilles.a les 12 h. Compra d’entrades:“Olius Monumental”, a les 12 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h i a les 16 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle “Solsona monumental” a les 11 h; “Pou de Gel” a les 13 h i a les 16 h; “Els Gegants de Solsona” a les 17 h. FIRA DEL TRUMFO al Salí de Cambrils. A les 12 h. Preu: 15 €. Informació i reserves: 621244364 – infosali@gmail.com A les 9 h inici del mercat amb parades de productors locals de trumfos i artesans, amenitzat i conduït per Pep Callau.A les 10.30 h, demostració de cuina amb trumfos a càrrec de Begoña Iglesias i Laura Pedrola cuineres del Restaurant Hotel Villaró del Bosc de Freixinet (Riner). A les 11 h, visita guiada al Salí i espectacle infantil “Kamishibai” de la companyia NS danza. A les 11.30 h, benvinguda de les autoritats.A les 12.30 h, visita guiada al Salí. A les 13 h, degustació de cuina de trumfos a càrrec de cuineres del municipi i dels restaurants Fonda Casanova, Fonda Ca l’Agustí, càmping La Comella i la Teuleria. Tast de vins a càrrec del celler Roc Falcon i del celler del Miracle. A les 15 h cloenda.HI haurà servei de bus gratuït des de l’Ajuntament, Ca l’Agustí, la Casanova fins al Salí i reton. "Olius Monumental", a les 10.30 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental 

VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle 

Teatre: "Purificats" de la Cremosa. A les 18 h. A partir de 16 anys. Organitza: la Mare Cultural. Més informació i compra d'entrades: https://entradessolsones.com/activitat/purificats-de-la-cremosa/2022-11-20/18:00:00

Visites guiades a Solsona: "Solsona monumental" a les 11 h, "Pou de Gel" a les 13 h, "els Gegants de Solsona" a les 11.30 h. Compra d'entrades: https://entradessolsones.com/ 

Cinema: "Pesadillas" (durada: 103 minuts) No apta per a nens de menys de 7 anys. A les 18.30 h, al Teatre Comarcal. Entrada gratuïta. Activitat proposada pel Consell d'Adolescents de Solsona.

Xerrada a les 19 h, a la sala gran del Casal Cívic Xavier Jounou.

Activitat de ioga a les Cases Altes de Posada. A les 10 h. A partir de 16 anys. Més informació i reserves: https://entradessolsones.com/activitat/activitat-de-ioga/2022-11-13/10:00:00

MERCAT SETMANAL
- Solsona, els divendres no festius al matí. Si divendres és festiu es celebra dijous.
- Sant Llorenç de Morunys, els diumenges al matí "INTIMITATS AL DESCOBERT" a la Casa Gran del Miracle (Santuari del Miracle – Riner)
Una original exposició centrada en objectes i imatges relatius a aspectes de la vida de les persones que es desenvolupen en la intimitat o que pertanyen a la vida privada de cadascú. Visites concertades i més informació: 683659050

"REFLEX. LA INFLUÈNCIA ESCULTÒRICA DE LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE. DIPÒSIT D'UNA TALLA ROMÀNICA DE LA COL·LECCIÓ NACIONAL AL MUSEU DE SOLSONA"
Dies: del 3 de setembre al 8 de gener
Lloc: Museu de Solsona
HORARI D'OCTUBRE A SETEMBRE: caps de setmana de 10 h a 18 h.
Visites guiades a les 11 h o a les 16 h.
Entre setmana visites concertades amb reserva prèvia. RESTAURANT LA TEULERIA: Dinars de 13 h a 15 h i servei de bar de 10 h a 16 h.
Més informació i reserves: 621244364 – infosalicambrils@gmail.com

Activitats d'orientació: Tots els dissabtes, diumenges i festius. Més informació i reserves: https://entradessolsones.com/activitat/orientacio

Visites als Gegants del Carnaval de Solsona
Tots els dijous, a les 17.30 h.
Per entrar cal fer reserva: https://entradessolsones.com/activitat/entrada-a-lo-cal-boig/2022-09-15/17:30:00#pas-preu
*Pels socis de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona l'entrada és gratuïta.

VISITES ALS ANIMALS I MUSEU
Horari: d'11 h a 13 h i de 16 a 18 h. Visites amb cita prèvia: 686226404