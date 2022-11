El Bisbat de Solsona agraeix les mostres de suport amb motiu de la desaparició de Mn. Xavier Castelló

L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys demana la col·laboració dels veïns

Mn. Xavier Castelló

Tal i com ha sortit publicat en els mitjans de comunicació, ahir dia 17 de novembre, cap al migdia,els bombers (amb recursos humans, gossos, drons i helicòpter) treballant coordinadament amb els mossos d'esquadra. També els veïns i l’ajuntament de Sant Llorenç de Morunys estan bolcats en la cerca. En aquests moments encara no l’han pogut trobar.Aquesta tarda de divendres ha tingut lloc a Sant Llorenç de Morunys una, en la qual hi han participat mossos, familiars, mossens del bisbat, membres del Santuari de Lord i, també, el bisbe Francesc Conesa.En aquesta reunióque s’ha fet (ininterrompudament durant tota la nit) i el que es farà les properes hores.Des de la Diòcesi es manifestaper a totes les persones, tant professionals com voluntàries que estan treballant per trobar Mn. Xavier Castelló.També ha expressat l'agraïment a tots els qui s’interessen, s'ofereixen per ajudar i, en particular, pels molts que estan pregant per ell i per tota la situació. Finalment, la diòcesi prega per que la Verge de Lord ens guardi a tots.Per la seva part, el consistori de Sant Llorenç de Morunys, municipi proper al Santuari de Lord, recorda quesense resultat. Agraeix la tasca que estan realitzant tant Bombers, Mossos com els voluntaris que avui han estat cridats tot i que la meteorologia i la orografia no son favorablesDemana també que tothom qui pugui aportar algun tipus de informació, els ho facin arribar, adjunten fotografia més actual de Mossèn Xavier: