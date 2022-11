​El cicle «3 mirades» de Solsona aborda enguany els abusos sexuals en la infància

Taula d’experiències amb tres supervivents

Eines per a infants i famílies a través dels contes

Es calcula que un de cada cinc infants pateix abusos sexuals per part del seu entorn de confiança.Les víctimes acostumen a quedar-se atrapades en sentiments com la culpa i la vergonya, que s’acaben traduint en silenci i tabú. Per estudiar com trencar aquest cercle, parlar-ne amb els nens i nenes i prevenir aquesta violència,El programa començarà dijous vinent, dia 24, amb una, continuarà el primer de desembre amb la projecció de la pel·lículai es clourà el 15 de desembre amb una. Aquesta serà la tercera edició del cicle 3 mirades, unaimpulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, a través del Consell Supramunicipal de Serveis Socials, i l’Ajuntament de Solsona amb la col·laboració de la Biblioteca Carles Morató.El dia 24 de novembre a les set de la tarda, al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona tindrà lloc lai membres de l’ associació Carme Diaby . S’hi posarà veu a les dificultats a les quals van haver de fer front aquestes persones i s’hi traçarà estratègies que la població pot aprendre per transformar la societat i trencar el tabú.El primer de desembre a les nou del vespre, el teatre comarcal projectarà la pel·lícula catalana Elisa K (2010) , dirigida per Judith Colell i Jordi Cadena i amb la participació d’Aina Clotet i Nausicaa Bonnin. Explica la història d’Elisa, una nena a punt de fer onze anys, a qui un amic del seu pare li canvia la vida sense que ningú no se n’adoni fins al cap de catorze anys.L’última proposta consistirà en una sessió de contacontes recomanada al públic a partir de 6 anys.que tracten el tema dels límits i sobre què fer amb els secrets que fan sentir malament. És una activitat pensada per donar eines tant als infants com a les famílies. Serà el 15 de desembre a dos quarts de sis de la tarda al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató.Aquesta iniciativa té el suport de la Diputació de Lleida, a través del Pla econòmic als consells comarcals per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGBTI, i del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.