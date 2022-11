La Fira de la Neu i la Muntanya de La Coma arriba a la cinquena edició

, organitzen el proper dia 20 de novembre la 5a fira de la neu i la muntanya, al recinte de Ia piscina municipal de La Coma i la Pedra. L'horari de la fira serà de les 11h a les 15h.Un any més, la Fira de la Neu es consolida per passar un dia ideal a lai conèixer moltes empreses que es dediquen a aquest sector durant la temporada d'hivern.Començant per les estacions d'esquí com el Port del Comte , Tuixent la Vansa, botigues com Tàndem Solsona, EsquiOutlet.com, clubs com el CE la Coma o el CENA, escoles d'esquí, fabricants d'esquís com els catalans Liken Skis, empreses especialitzades en esquí de fons i rollers com Bones Sports, entitats esportives com ETFEM, un outlet de material de muntanya i un mercat de 2a mà on tots els visitants i interessats en podran ser partícips.: hi hauran activitats pensades per a ells, com un taller de pintar cares, circuits, roller ski, inflables, slackline, que organitzaran diverses empreses i entitats durant la jornada. També hi haurà servei de bar des de les 9 del matí fins a la finalització de la fira.Per últim, aquesta fira té com adonar a conèixer la vall de Lord, posant en valor moltes de les empreses i entitats que hi donen vida, també en època d'hivern, i les infinites activitats que s'hi poden fer i gaudir., la fira es traslladarà al pavelló municipal de Sant Llorenç de Morunys. Des de l'organització, volem agrair el recolzament dels ajuntaments de La Coma i la Pedra i de Sant Llorenç de Morunys.