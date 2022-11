​30è Aniversari de la Cobla Vila d’Olesa, la millor cobla del Montserratí

Associació Cultural Banda de Música de Cardona

Fruit d’una tradició musical documentada en més de catorze dècades la Banda de Música de Cardona és el testimoni que recull el ric i particular patrimoni melòdico-folklòric cardoní.

La nostra formació, però, es comença a gestar l'any 1999 quan Narcís Mellado, un entusiasta músic d'arrels cardonines aglutina els músics de Cardona provinents de les desaparegudes orquestres, i els alumnes de la jove Escola de Música "Musicant" (creada l’any 1995)



Fou l'any 2003 quan la Banda es presentà amb el nom actual en un concert a la col·legiata del Castell de Cardona. Aquest esdeveniment fou el tret de sortida d’una intensa activitat, la qual ens ha dut, no només a enriquir el patrimoni musical i festiu de la nostra vila, sinó també, a oferir els nostres concerts i cercaviles arreu de la geografia catalana.



Banda de Música de Cardona, dir. Xavier Ventosa



` Cobla Vila d’Olesa, la millor cobla del Montserratí

Som una cobla arrelada a la seva ciutat, Olesa de Monsterrat, i orgullosa de formar part del seu teixit associatiu. El 1992 ens vam presentar a l’Aplec de la Sardana d’Olesa com a cobla infantil, i enguany celebrem els 30 anys d’història. En la primera època vam participar en esdeveniments internacionals i diversos festivals. Actualment oferim ballades, concerts de sardanes, i també cercaviles i acompanyament d’esbarts dansaires. Ens han dirigit músics de prestigi: Jaume Puig, Joan Jordi Bemuala, Jordi Figaró, Concepció Ramió, Francesc Benítez oFrancesc Llongueras. Som fundadors i membres de la Federació de Cobles de Catalunya.



Cobla Vila d’Olesa, dir. Francesc Gregori



Era l’any 1984 quanva convocar unes beques per l’estudi dels instruments tradicionals de cobla a l' Escola Municipal de Música d'Olesa de Montserrat,al nostre Aplec de la Sardana del mes de maig.Enguany, doncs, la Cobla celebra el seu 30è aniversari, i ho celebrarem amb u, on se celebrarà l’acte central d’aquest 30è aniversari de la Cobla Vila d’Olesa. Serà un concert organitzat conjuntament per Olesa Sardanista i la mateixa Cobla, amb la participació de la Banda de Música de Cardona. S’hi interpretaran obres de Jesús Ventura, Manuel Oltra, Isaac Albéniz, Joan Lamote de Grignon, Joaquim Serra, Rafael Martínez Valls, i Carles Santos, entre d’altres, amb la participació de solistes de totes dues formacions. A més,, un encàrrec de la Cobla Vila d’Olesa per celebrar aquesta efemèride tan especial.Les entrades estan disponibles a: https://www.4tickets.es/lapassiodolesa/public/janto/ o a la mateixa secretaria de la Passió, tenen un preu de 10€ les anticipades, i de 15€ el mateix dia del concert. Els menors de 35 anys tenen l’estrada gratuïta presentant document acreditatiu el mateix dia del concert a taquilles.La gratuïtat de les entrades als menors de 35 anys te com a finalitat facilitar l’accés als més joves a la Cultura, i en concret, a la cultura popular i de proximitat com aquest concert que oferirem.