​Fonamentat en un engany

senyor Pedro Sánchez, flastomava contra el senyorPuigdemont, flocant-li que “acabarà donant comptes a la justícia pels seus fets en l’any 2017”.contra aquest bon senyor, però a càrrec de gent que no tenen cap càrrec públic, ni estan tan compromesos pel càrrec de bons ciutadans que ocupen en la vida, a mesurar estrictament les paraules que diuen en públic respecte a un altre ciutadà. El senyor Pedro Sánchez, condicionat per l’alt càrrec que ocupa al govern espanyol, està altament condicionat a la correcció quan parla d’un ciutadà que, per ciutadà, és digne de precaució en el parlar. El senyor Puigdemont no féu res més que interpretar l’anhel del seu poble a ser lliure i sobirà, sense dependre de qui l’odia i el priva de respirar el seu oxigen nacional i el priva també de llibertat. Fou un acte que l’honora i el fa digne d’enaltiment i no del menyspreu “oficial” del Primer Ministre d’un Estat despòtic.a la bestreta el senyor Puigdemont amb les seves manifestacions massives, milionàries, que a Madrid es neguen a reconèixer, volent ignorar el pes enorme que tenen. Si el senyor Puigdemont es veu confrontat a la justícia espanyola per haver executat el legítim acte d’auto determinació a favor del seu poble que el postulava a crit pelat com a leit motif de les seves aspiracions nacionals, el senyor Pedro Sánchez es veurà, com es veuran tots els de la seva corda passats, presents i futurs, confrontat a la Justícia Universal, per haver-la practicada sota el dictamen de la unidad española. Com a la pràctica han assumit tots els tribunals espanyols.actuen i han actuat els jutges espanyols condemnant tota iniciativa i tot moviment dels nostres capdavanters que han promulgada lanostra independència nacional. Senyors, la plena sobirania de Catalunya no depèn devosaltres. Va més enllà de la vostra jurisdicció. Catalunya no ha nascut per a viure sotmesa a vosaltres que l’odieu i la voleu mantenir reprimida perquè és un goig per a vosaltres i unail·lusió i una fam per al vostre poble castellà. Cada nació, cada poble, neix per a ser lliure isobirà i no n’hi ha cap al planeta que hagi nascut per a ser servidor d’un altre poble.que espeteguen de clars, els ha de tenir molt presents el govern de Madrid, i no els hi té. Aquest govern demostra molt d’interès a fer prevaldre el seu domini sota tot racó de la Península ibèrica, sense importar-li si hi ha altres nacions, altres identitats, altres llengües o altres cultures. No és manera de viure, és inadmissible en la cultura de ple segle XXI.amb tota la bona voluntat, cal invitar el Govern de Madrid que s’auto critiqui, que s’analitzi per si va pel bon camí i compleix amb els requisits que imposa la civilització quan és qüestió de relacionar-se amb els altres pobles.