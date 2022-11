Solsona marca els excrements de gos a la via pública amb banderoles

Bruticia i desperfectes

Per Uris el 16 de novembre de 2022 a les 15:34 3 4

Esta molt be recollir les caques dels gossos en llocs publics, i tant. Els gossos solen fer les seves necessitats a les herbes, aixi com els humans les solem fer al water. Fer les hi fer a l asfalt es ben trist. L incivisme per part d humans que no tenen gossos hi es, i molt. Seria interessant posar banderoles on hi ha bruticia que no ve pas dels gossos i tambe on hi ha deixadesa i manca de cura d espais i mobiliari urba que poden ser un perill per a vianants. Si calen tantes normes, prohibicions i sancions, mirem ho tot!