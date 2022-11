Un 2x1 al Casino de Calaf ​aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana el Casino de Calaf tindrà espectacle doble i de promoció.amb ‘Gerard Borrell Màgia & Comèdia als Ateneus’. Gerard Borrell és un mag còmic atípic, atrevit i tot terreny , i és per això que ha ideat un espectacle a mida de la diversitat dels espais escènics dels ateneus. El principal propòsit d’aquest showman provocador és divertir a un públic disposat a tot, amb ganes de passar ho bé i, sobretot, de riure sense prejudicis.amb el seu disc 'cinematic'. Aquest disc ha estat compost i gravat durant la primavera i l’estiu del 2020 , en ple confinament. Gairebé totes les cançons sorgeixen després del visionat d’una pel·lícula. Així que tots els títols fan referència a una pel·lícula en particular. Amb un desig especial del cantant ‘Espero que aquestes cançons us encenguin, tal com el cinema em va encendre a mi’.Per assegurar-vos la localitat als espectacles cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep). També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. Per a cada un dels espectacles, per l’espectacle de divendres el preu per als socis és de 9 euros i per al públic en general de 12 euros. Pel dissabte, el preu per als socis és de 12 euros i per al públic en general de 15 €. Invitacions vàlides., tothom que vingui a l'espectacle de Gerard Borrell tindrà accés gratuït al concert de Daniel Lumbreras 'cinematic'.