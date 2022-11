​Èxit total del Solsona Patí Club a l'Open de la Pobla de Mafumet

El passat 5 de novembre, a la població tarragonina de la Pobla de Mafumet, es va celebrar un OPEN dels nivells 5, 6 i 7, on aquesta competició ja dóna puntuacions pel Rànquing R10 de la Federació Catalana de Patinatge.Del SOLSONA PATÍ CLUB hi van participar Clàudia García Fornell del Nivell 6 Infantil, Yosra Chennoufi del Nivell 6 Júnior, Núria Vila del Nivell 7 Aleví, Leire Jiménez del Nivell 7 Infantil, i Laia Jounou del Nivell 7 Cadet. Totes elles van estar acompanyades per la seva entrenadora Ester Fornell.Volem destacar que les nostres patinadores ho van fer d’allò més bé realitzant uns bons programes mostrant tota la seva evolució des del mes de juliol.La Clàudia va aconseguir fregar el podi en una excel·lent quarta posició millorant en totes les puntuacions i mostrant la seva gran progressió en tant poc temps. La Yosra es va proclamar campiona de la seva categoria també millorant moltíssim en totes les puntuacions destacant en l’apartat de components.La Núria també es va proclamar campiona de la seva categoria i destacant la seva gran millora de puntuacions en totes elles: tant artístiques com tècniques. La Leire va ser sots campiona aconseguint pujar més de cent punts des de l’última competició, fet que també la farà pujar moltíssim dins del rànquing català. I la Laia també ho va fer d’allò més bé aconseguint situar-se en cinquena posició fregant el podi en puntuacions, i millorant en tots els aspectes tant tècnics com artístics.Enhorabona Clàudia, Yosra, Núria, Leire i Laia, seguiu així: #workinprogress !