​La primera Solsworking es converteix en un espai de trobada d’entitats i joves amb perfil social, educatiu i de cures

Canals de recerca de feina específics

Divendres passat, quinze joves del Solsonès formats i estudiants dels àmbits educatiu, social i de cures a les persones van coincidir amb entitats dels mateixos sectors i administracions del Solsonès. Va ser en la primera jornada Solsworking, organitzada a la sala polivalent per l’per donar eines als joves en el procés de recerca de feina.El resultat de la iniciativa es valora molt positivament per part de l’organització, ja que va permetre crear un espai on es poguessin generar sinergies entre els joves i les entitats participants. Els temes tractats van girar al voltant de: com és una entitat social per dins, com s’accedeix a les ofertes laborals d’una entitat social; quines són les actituds més valorades en aquests àmbits, i les motivacions.La primera part de la jornada va consistir en una xerrada sobre els canals de recerca de feina específics per a aquesta àmbits i una taula d’experiències amb joves que actualment ja treballen. Durant la segona part, els participants van poder posar en comú les seves inquietuds en un espai relacional dinamitzat entre joves i entitats socials, educatives i d’atenció a les persones de la comarca. Aquesta activitat va permetre als joves identificar els diferents perfils laborals, la formació requerida i les competències bàsiques per poder desenvolupar tasques en aquets àmbits.La majoria de participants provenien del cicle d’auxiliar de cures d’infermeria de l’Institut Francesc Ribalta, tot i que també hi havia persones amb estudis universitaris en educació social i educació infantil. Pel que fa a entitats i administracions, hi van prendre part la Fundació Volem Feina, Amisol, GIGA, l’Hospital Pere Màrtir Colomés, la Residència La Vall, la llar d’infants Petits Gegants, la llar d’infants d’Arrels, la UEC La Frau, Càritas, els Serveis Socials del Consell Comarcal, el Servei Connectem de l’Adlsolcar i l’Oficina de Treball de Solsona.La, a la qual es vol donar continuïtat, s’inscriu en el marc de les accions del Programa Odisseu finançades per l’Agència Catalana de Joventut per fomentar el retorn i la inserció laboral de joves al territori. Les accions desenvolupades des de l’Oficina Jove del Solsonès van dirigides a la població d’entre 16 i 30 anys.