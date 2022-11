Òmnium Solsonès convoca la quinzena edició dels Premis Drac

Òmnium Cultural del Solsonès organitza la XV edició dels Premis Drac, de prosa i poesia en català, per promoure i fomentar l’ús de la nostra llengua.Les bases d'aquests premis s'han publicat a la pàgina web , des d'on es pot descarregar el full de participació.Han de ser treballs originals, inèdits, que no hagin estat premiats en altres concursos ni pendents de veredicte i no pot tenir compromesos els drets d’edició. Cada autor pot presentar com a màxim una obra per modalitat, que en el cas dei enper una cara, amb cos 12 i interlineat 1,5. S’han de presentar cinc còpies de cada treball sense signar a dins d’un sobre acompanyats del full de participació, on cal posar nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic. A la part exterior del sobre hi ha de constar el títol, el pseudònim i la modalitat.El jurat estarà format per professionals del món de les lletres i membres d’Òmnium Cultural. El lliurament de premis i el veredicte es farà públic a la gala del 21 d’abril. Els treballs premiats quedaran en propietat d’Òmnium Solsonès mentre que els altres es podran recollir al Consell Comarcal a partir del 5 de maig.No podran prendre part al certamen els autors guardonats en les últimes cinc edicions dels Premis Drac. Per a qualsevol dubte o consulta podeu trucar al 616 237 948, 616 237 948. L’any passat es van presentar 56 treballs de prosa i 37 de poesia i els guanyadors van ser la jove solsonina Júlia Garcia Angrill i Agustí Masip Vidal.