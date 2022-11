Emotiu homenatge a deu veins d'Olius en el Dia de la Gent Gran

La regidora d’Educació, Joventut i Serveis Socials Dolors Travesset, acompanyada de l'alcalde, Antoni Márquez Foto: Ajuntament Olius

Presentació del nou representant de la Gent Gran d’Olius al Consell de la Gent Gran del Solsonès Foto: Ajuntament Olius

Xerrada informativa sobre els serveis a la gent gran Foto: Ajuntament Olius

Pol Solé i Jaume Sánchez van posar l'apunt musical a l'acte Foto: Ajuntament Olius

El 16'9% dels habitants d'Olius tenen més de 65 anys

Imatges d'alguns dels homenatjats a l'acte

A l’Escola Agrària d’Olius com a les edicions anteriors es va celebrar aquest acte que va serpresidit per la corporació municipals amb totes les formacions polítiques presents.La regidora d’Educació, Joventut i Serveis Socials Dolors Travesset va ser la encarregada deportar l’acte que després d’unes paraules de l’Alcalde, Antoni Márquez, agraint l’assistència de les veïnes i veïns, va donar pas a la presentació del nou representant de la Gent Gran d’Olius al Consell de la Gent Gran del Solsonès.Aquest càrrec de representació ha recaigut en el Manel Viladrich que va dirigir unes paraules a tots els presents fent un prec per canviar el nom del col·lectiu de manera que se’l podria anomenar Gent amb Gran Experiència.Acte seguit la Sònia Pujol i la Mireia Molina dels Serveis Socials del Consell Comarcal van fer un recordatori dels serveis disponibles per a la Gent Gran del Solsonès i igualment per Olius. Serveis que a vegades són desconeguts per la població.A continuació es va procedir a un emotiu homenatge a les persones del municipi amb 90 anys complerts durant el 2020, 2021 i 2022. En aquesta ocasió 10 dones i homes han estatguardonats. En algun cas, van ser els familiars de l'homenatjat, els qui van recollir en nom seu el reconeixement, una placa amb la silueta del Castellvell.En finalitzar l’acte d’entrega de reconeixements hi va haver una vetllada musical a càrrec del Pol Solé i el Jaume Sánchez que van oferir un concert variat que va satisfer tothom.Aquesta diada va concloure amb un berenar per a tots els assistents.Amb dades del 2021, el municipi d'Olius, amb una població de 962 habitants, tenia 163 persones de més de 65 anys. D'aquestes, 98 tenien entre 65 i 75 anys, 53 entre 75 i 85 anys i 22, depassaven els 85 anys.