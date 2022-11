Francesc Recio (MC Solsonès) no falla i s'emporta el Trial de Castellolí

Recio, superant un dels obstacles de la prova Foto: FCM

L’Àrea Off Road de Parcmotor Castellolí va ser la seu de la quarta cursa de la temporada delel passat diumenge 30 d'0ctubre.Després de visitar les localitats d’Aitona, Olván i Port de la Selva, el Campionat de Catalunya ha celebrat la penúltima cita amb una gran inscripció de més de 90 participants.L’organitzador de la cursa, el, va ser l’encarregat de dissenyar les 12 zones -a dues voltes- marcades, la majoria, per una traçada d’estil força clàssic, amb pujades empinades i girs de terra. També hi havia zones amb pedra i esglaons d’estil més indoor.Francesc Recio (8 punts) va ser el guanyador del Nivell Vermell, una de les categories que va presentar major igualtat. El del Moto Club Solsonès va marcar les diferència a la primera volta, on va aconseguir un petit coixí de punts sobre Jordi Camp (11 punts), que va fer segon. Marc Piquer, amb 15 punts, va fer tercer a la classificació.La classificació general en aquesta categoria s'acabarà de decidir a l'última prova, ja que pot passar qualsevol canvi entre els quatre primers classificats:1-Jordi Camp (MC Cingles Berti)....77 punts2- Marc Piquer (MC Piera Scan)....70 punts3- David Olmedo (MC Manresa)...56 punts4- Francesc Recio (MC Solsonès)....56 puntsLa cinquena i última cita del Campionat de Catalunya de Trial Open se celebrarà el 27 de novembre a Manresa, on es decidiran els campions de totes les categories en joc.