Els equips de l'Olius Infantil encapçalen la classificació de la lliga catalana

La 5a jornada de la Lliga Catalana feia descansar l’Olius B i per la part de l’Olius A, la sevapartida contra el Torà tampoc s’ha pogut celebrar per problemes de jugadors a l’equip de laSegarra i s’ha ajornat.El que si s’ha disputat es la 3a jornada de la Lliga Catalana Infantil on els dos equips d’Oliusencapçalen la classificació general. Aquest cap de setmana l’A, amb dues bones partides, tornaa distanciar-se encara més de la resta.Per la seva banda el B manté la 2a posició a poca distància de La Penya Bistec Negra i Perelló A els seus immediats perseguidors.Aquesta segona edició de la Lliga Catalana Infantil pinta bé perquè l’Olius pugui revalidar elcampionat aconseguit en la 1a edició. L’equip A manté un nivell clarament superior a la restad’equips i a manca encara de 3 jornades el seu ritme de competició es més que notable.