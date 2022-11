L'ajuntament es vesteix avui de blau per la població afectada de diabetis

Amb motiu del, avui l'eixida de l'ajuntament de Solsona s'il·luminarà de blau per donar visibilitat a aquesta malaltia crònica. La diabetis mellitus (DM) és una malaltia metabòlica que es caracteritza perquè l'organisme fa un ús escàs de la glucosa, amb la qual cosa s'acumula a la sang amb el risc de provocar una hiperglucèmia. A Catalunya s'estima que hi ha uns 600.000 casos, més de 30.000 dels quals són a la Catalunya Central i més de 1.100, al Solsonès.és el lema d'enguany per reforçar el missatge sobre la necessària formació de les persones afectades. Atendre la diabetis requereix una alimentació saludable i la pràctica d'activitat física, la medicació necessària i els dispositius d'autocontrol, com els que s'utilitzen per al monitoratge de la glucosa en sang.L'Ajuntament de Solsona s'afegeix a la commemoració del Dia mundial de la diabetis a petició de l', que es dedica a sensibilitzazr la població i ajudar les persones que pateixen la malaltia.