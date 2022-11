​La «Ricahembra» i el «Ricomacho»

Qui eren? Ella:, una línia secundària de la casa reial de Castella, els Trastàmara. Ell:Ella, en morir el seu germà, va quedar com a única hereva dels Alburquerque. I tot i ser una filla il·legítima, com que no podia optar a títols i honors, se li va deixar una gran fortuna. Va arribar a serFerran també era fill il·legítim. Però els seus pares, en veure la complicada situació de Barcelona van fer la pensada deper si podia tenir alguna opció. Ell tenia catorze anys i ella vint.Com que els castellans sempre s’han casat amb el règim de(el que aporten els dos consorts passa a ser de la societat conjugal), si Elionor ja era coneguda com la “Ricahembra”, Ferran es va convertir en el “Ricomacho”.A Catalunya seguien sense posar-se d’acord ambi el 1412, es va convocar una reunió de nou notables (tres representants de cada estat) coneguda com el compromís de Casp.perquè va oferir millors ofertes, gràcies a la fortuna de la seva muller que també havia passat a ser seva. El seu rival era Jaume II d’Urgell, també ric; però ell preferia refeudalitzar la societat catalana, recuperar els models de l’any 1000 i adaptar-los a una pretesa modernitat postmedieval. En canvi, Ferran de Trastàmara estava disposat a invertir tota la fortuna dels Alburquerque en la restauració del poder marítim i comercial català a la Mediterrània.A més a més, com que, les potents classes mercantils de Barcelona i València varen preferir a Ferran.Com se sol dir, a Casp,d’una bastarda va decidir el futur dels regnes peninsulars.I Elionor, tot i ser bastarda ―que quan hi ha diners pel mig, ja no té la mateixa importància―, gràcies a la seva fortuna, va esdevenir, entre d’altres títols,d’Aragó, València, Mallorca, Sardenya, Còrsega, Sicília i comtessa consort de Barcelona, Rosselló i Cerdanya.Va ser-ho fins a la mort del seu marit, el 1416. Llavors, es va veureper defensar els seus altres fills, mentre el seu primogènit passava a ser Alfons el Magnànim. Però aquest es va desentendre de la mare. I Elionor va ser acusada de sedició i li foren confiscades les seves possessions. A més de ser reclosa en un convent de clarisses en el que acabà professant.Però, com a senyora de Medina, encara dictà unes ordinacions considerades les primeres de les fires de Medina del Campo. Elionoron fou sepultada. Mai va ser traslladada al monestir de Poblet tot i que li corresponia i ja tenia esculpida la seva figura jacent.I és que entre pare i fill,sense atorgar-li cap mèrit ni honor. I no van tenir-la en compte ni com a esposa ni mare.