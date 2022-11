​El CF Solsona homenatja Judit Colillas, Gerard Barcons i Arnau Múrcia

Foto de família dels homenatjats amb els capitans actuals i presidència Foto: Ramón Estany

El Club de Futbol Solsona ha retut un petit homenatge als jugadors Gerard Barcons, Arnau Múrcia i Judit Colillas, aquest diumenge 13 de novembre al municipal de Solsona, en el decurs de l'acte de presentacions dels equips per la temporada 2022-2023. L’acte ha tingut lloc abans del partit del primer equip femení. La Junta directiva ha volgut posar en valor la trajectòria d'aquests jugadors que s'han retirat la temporada passada.Un exemple per a tots i totes, ja que han fet tot el camí des del Futbol Base fins arribar al primer equip. Han estat capitans dels seus equips i s'han mantingut molts anys defensant la samarreta del Solsona.La Judit Colillas, a banda de la seva pertanyença als diferents equips per on ha passat, esdevenint capitana del sènior, també ha exercit les funcions d'entrenadora al futbol base.El Gerard Barcons ha estat el porter del sènior, des de la temporada 2016-2022, jugant 7.088 minuts, i encaixant 69 gols.I l'Arnau Múrcia, també del sènior des del 2016-2022, jugant 10.559 minuts i marcant 9 gols.