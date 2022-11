Agenda d'actes i festes al Solsonès

Fins el 20 de novembre

Dissabte, 12 de novembre

PINÓS: CICLE ENFILA’T 2022 - DONES I COL·LECTIU LGTBIQ+ AL MÓN RURAL – Presència i projecció a l’espai públic. A les 11 h, a l’Ajuntament de Pinós, la Falguera Ràdio entrevistarà en directe a Júlia Pascual Bordas, doctoranda en Estudis de Gènere, per parlar sobre com l'experiència pel que fa al gènere i les sexualitats en l'àmbit privat afecta la projecció i vida pública. Es demana inscripció prèvia a actua@larada.coop per a tots els actes, o trucant al 672491223.

Diumenge, 13 de novembre

ALTRES ACTIVITATS

. 21 establiments de restauració de la comarca oferiran diverses receptes saboroses amb els bolets com a ingredient principal. Més informació: https://www.instagram.com/gremihsolsones/ VISITA GUIADA a les 12 h i a les 16 h. Per a més informació i venda d’entrades a: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfesta “Recital de piano” a càrrec d’Ignasi Cambra. A les 18 h, a l’hotel Monegal. Opcions d’àpat + concert o estada el cap de setmana. Reserva d’entrades: 973492369 – 609773209 – info@monegal.com a les 12 h. Compra d’entrades:“Olius Monumental”, a les 12 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental TREKKING DE CAP DE SETMANA CINGLERES DE BUSA, BASTETS I FAGEDA. Més informació: www.rutessilviarovira.es . Cal inscripció: 636257282 - silviarovira@rutes.es VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h i a les 16 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle “Solsona monumental” a les 11 h; “Pou de Gel” a les 13 h i a les 16 h; “Els Gegants de Solsona” a les 17 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/ “Bikepacking al Sultanat d’Oman”. Autors: Ricard Calmet i Alba Xandri. A les 21.30 h, al Teatre Comarcal. Durada: 13 minuts. Entrada gratuïta. Organitza: Centre Excursionista del Solsonès.VISITA GUIADA a les 12 h. Per a més informació i venda d’entradesa: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-castell-enfesta VISITA GUIADA A LA TORRE. A les 11 h. Més informació i venda d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-a-la-torre-d-ardevolDEL ROMÀNIC A LA SAL. Visita guiada al castell, a l’església i al Salí de Cambrils. A les 11 h. Informació i reserves: 621244364 – infosalicambrils@gmail.cat“Olius Monumental”, a les 10.30 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/olius-monumental VISITES GUIADES AL SANTUARI DEL MIRACLE a les 11 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/activitat/visita-guiada-al-santuari-del-miracle “Les flors” a càrrec d’Alba Mascarella. A les 18 h, al Tatrau Teatre. Venda d’entrades online: www.entradessolsones.com i 1 hora abans de l’espectacle a Tatrau Teatre.- “Solsona monumental” a les 11 h, “Pou de Gel” a les 13 h, “els Gegants de Solsona” a les 11.30 h. Compra d’entrades: https://entradessolsones.com/ “Pesadillas” (durada: 103 minuts) No apta per a nens de menys de 7 anys. A les 18.30 h, al Teatre Comarcal. Entrada gratuïta. Activitat proposada pel Consell d’Adolescents de Solsona.. A les 19 h, a la sala gran del Casal Cívic Xavier Jounou.a les Cases Altes de Posada. A les 10. A partir de 16 anys. Més informació i reserves: https://entradessolsones.com/activitat/activitat-de-ioga/2022-11-13/10:00:00MERCAT SETMANAL- Solsona, els divendres no festius al matí. Si divendres és festiu es celebra dijous.- Sant Llorenç de Morunys, els diumenges al matí“INTIMITATS AL DESCOBERT” a la Casa Gran del Miracle (Santuari del Miracle – Riner)Una original exposició centrada en objectes i imatges relatius a aspectes de la vida de les persones que es desenvolupen en la intimitat o que pertanyen a la vida privada de cadascú. Visites concertades i més informació: 683659050“REFLEX. LA INFLUÈNCIA ESCULTÒRICA DE LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE. DIPÒSIT D’UNA TALLA ROMÀNICA DE LA COL·LECCIÓ NACIONAL AL MUSEU DE SOLSONA”Dies: del 3 de setembre al 8 de generLloc: Museu de SolsonaHORARI D’OCTUBRE A SETEMBRE: caps de setmana de 10 h a 18 h.Visites guiades a les 11 h o a les 16 h.Entre setmana visites concertades amb reserva prèvia.RESTAURANT LA TEULERIA: Dinars de 13 h a 15 h i servei de bar de 10 h a 16 h.Més informació i reserves: 621244364 – infosalicambrils@gmail.comTots els dissabtes, diumenges i festius. Més informació i reserves:https://entradessolsones.com/activitat/orientacio– Gegants del Carnaval de SolsonaTots els dijous, a les 17.30 h.Per entrar cal fer reserva: https://entradessolsones.com/activitat/entrada-a-lo-cal-boig/2022-09-15/17:30:00#pas-preu*Pels socis de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona l’entrada és gratuïta.VISITES ALS ANIMALS I MUSEUHorari: d’11 h a 13 h i de 16 a 18 h. Visites amb cita prèvia: 686226404