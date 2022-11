Els solsonins s'emporten 4 medalles al Campionat d'Espanya d'Hapkido a Sevilla

El passat cap de setmana la ciutat de Sevilla va acollir el. En aquesta competició estatal, i com a membres de la selecció catalana, van participar-hi 6 representants de l'escola, amb la qual van assolir el sotscampionat d'Espanya.Els solsonins van aconseguir uns molts bons resultats tornant a casa amb un total 4 medalles (1 or, dues plates i un bronze). La medalla d'or va ser per, qui va revalidar el seu títol de campió d'Espanya d'Hapkido. Marc Gallardo també va realitzar una molt bona actuacio enduent-se la medalla de plata. En la modalitat per parelles,van obtenir també la medalla de plata. Finalment,va aconseguir la de bronze., tot i fer un bon campionat es va quedar a una passa d'aconseguir un altre bronze.