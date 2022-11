La jornada tecnològica SOLSTAC22 posarà el fòcus en la visibilització de les dones en el món digital

Programa

En aquesta jornada es realitzaran xerrades i tallers pràctics relacionats amb les noves tecnologies que van des de la robòtica, programació, Intel·ligència Artificial, impressió 3D o cultura maker, i està destinada a tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies). A més a més, enguany la SOLSTAC22 posa el focus en la perspectiva de gènere, i totes les activitats de la jornada aniran a càrrec de dones.08:45 Acollida i acreditacions.09:00 Presentació de la jornada a càrrec de l'administració local i l'organització.09:15 Xerrada Ponència: "El Pla d'Educació Digital de Catalunya: Balanç i perspectives de futur" a Càrrec de Roser Cussó, Cap d'Àrea de Cultura Digital 10:00 Pausa – Cafè10:30 Tallers pràctics en grups reduïts:"Jocs de Taula sobre pensament computacional", a càrrec de Mireia Alba de l'ESC Albert Vives de la Seu d'Urgell."Taller de Robòtica amb Micro:bit", a càrrec de Carolina Crespo i Imma Cases ambaixadores STEAMcat "Escape Room Digital i implementació d'una App amb finalitats socials", a càrrec de Gisela Flotats i Raquel Freixes del programa Let's go engineering d'Schneider "Creacions artístiques, llum, so i ArduinoBlocks", a càrrec de Tanit Arjona de l'equip de Robolot team i Innova didàctic 12:00 Experiències de centre13:00 Dinàmica participativa / Taula rodona i Cloenda: "L'Educació, la Tecnologia i el Gènere" a càrrec de YoungItGirls . CloendaCom cada any, pretén ser una mostra d'alguns exemples i bones pràctiques en el sector digital i al mateix temps esdevenir un punt de trobada i reflexió conjunta.