​Solsona lamenta la defunció de Mn. Josep M. Besora

L'ajuntament de Solsona mostra la seva consternació per aquesta pèrdua

Aquesta matinada ha mort Mn. Josep M. Besora i Olivera, capellà resident a la ciutat de Solsona, a l’edat de 80 anys.Mn. Josep M. Besora va néixer el dia 29 d’octubre de 1942 a Solsona. Va cursar els estudis eclesiàstics al Seminari de Solsona i va ser ordenat prevere el dia 25 de juliol de 1966 al santuari de Queralt.Els seus destins i càrrecs pastorals foren:L’any 1966 coadjutor de VerdúL’any 1967 coadjutor de Puig-reigDesprés se’n va anar uns anys a viure a l’UruguaiEn tornar, l’any 1974 fou nomenat coadjutor d’AnglesolaL’any 1976 ecònom de Salo, encarregat de Vallmanya i membre de l’equip de Súria.L’any 1980 ecònom de Bellmunt, encarregat de Civit i auxiliar de Sant Guim.L’any 1981 membre de la delegació de Catequesi i responsable de la secció d’audiovisuals.L’any 1986 arxipreste de Sant GuimL’any 1987 membre de l’equip interparroquial de CerveraL’any 1993 rector de Rubinat i Sant Pere dels ArquellsL’any 1998 rector de Montpalau, Castellnou d’Oluges i la PrenyanosaL’any 2001, rector de Vilanova de BellpuigL’any 2002 administrador parroquial de Castellnou de SeanaL’any 2003 arxipreste del Pla d’UrgellL’any 2005 membre del Consell Pastoral DiocesàEl mateix any rector de Bagà, Vallcebre i GisclarenyL’any 2006 membre del departament de Béns ImmoblesL’any 2011 rector de Sant Llorenç de Morunys i les seves agrupades.L’any 2013 se’n va a residir a Sant Adrià de BesòsL’any 2014 adscrit a la parròquia de MollerussaL’any 2016 passa a residir a Solsona i és nomenat President de la Confraria del Claustre, càrrec que va tenir fins fa poc.El tanatori (sala de vetlla 3) serà avui divendres a Solsona, de 16h. a 20h. i demà dissabte de 10h. a 13h. L’enterrament serà demà dissabte a les 16h. a la catedral de Solsona.Des de la Diòcesi de Solsona agraeixen a Mn. Josep Maria tota la seva tasca pastoral i ministeri presbiteral i preguen per ell perquè el Senyor el rebi amb els braços oberts i pugui gaudir de la glòria del cel.L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, en representació de la corporació municipal, ha expressat la seva consternació per la mort de Mn. Josep M. Besora i Olivera (Solsona, 1942). President de la Confraria de la M. de D. del Claustre entre el 2016 i el 2022, subratllen que ha vetllat activament pel patrimoni festiu solsoní i les tradicions. L'Ajuntament de Solsona ha traslladat el més sentit condol a la família, la Confraria i la comunitat eclesiàstica.