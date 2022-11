Aleix Albareda se suma a un Black Friday cultural amb 49 de les seves obres

"Oferir una tarda"

Sobre l'Aleix Albareda

L'actor i artista solsoní Aleix Albareda presenta i posa a la venda 49 pintures amb un descompte del 60%. Es tracta d'unes obres creades entre els anys 1997 i 2018. Peces úniques a un preu únic, com defineix Albareda, que ha volgut posar a l'abast de tothom amb una oferta singular.Hi trobem una gran varietat de formats i tamanys: Acrílic sobre fusta, Esmalt sobre fusta,Mixta sobre tela, Acrílic sobre tela, Acrílic sobre calaix de fusta, Acrílic i or sobre tela , Acrílic i encàustica sobre tela, etc.Les obres es poden consultar a la pàgina https://albareda.blogspot.com/ Aleix Albareda va nèixer a Solsona l'any 1973. Es llicencià en Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona després de formar-se en Comunicació Visual i Creativitat Publicitària i obtenir l’Advanced Level Certificate per la University of Cambridge.En teatre ha treballat sota la direcció de Lluís Pasqual, Pere Planella, Joan Ollé, Josep Maria Mestres i Alexander Herold, entre altres. També ha adaptat i dirigit obres per a la companyia teatral de Solsona, Lacetània Teatre.En televisió ha protagonitzat les sèries Gran Nord, Arrayán, Somos Cómplices i El Cor de la Ciutat.En cinema ha treballat amb els directors Manuel Huerga, Ventura Pons, Abel Folk, Joan Riedweg, Santiago Parra i Rossella Izzo.I en pintura ha treballat per RBA en la creació del Curso Práctico de Dibujo y Pintura com a presentador i prescriptor. A més, he il·lustrat diversos llibres i contes. Ha fet múltiples exposicions de pintura.