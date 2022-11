Una cinquantena d’establiments s'incorporen a la senyalització comercial de Solsona

Amb l’objectiu de donar mési, així, posar-lo en valor, la regidoria de Desenvolupament Local de Solsona ha contractat l’ampliació de la senyalització comercial integrada de la ciutat.Concretament, es col·locaran indicacions deo que són nous i es cobriran més zones del municipi. Així, es reforçarà la senyalització al nucli antic, però també a l’àmbit del passeig del Pare Claret i, per primera vegada, al carrer de la Bòfia.S’ha contractat el subministrament de nous senyals a l’empresa, la mateixa que va produir els existents per mantenir una coherència estètica, per un import de 12.887 euros.És una actuació inclosa dins el pla de millora del comerç i el mercat no sedentari de Solsona, subvencionat pels fons europeusen el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Es preveu que la nova senyalització pugui col·locar-se a principi del 2023. Aquesta actuació també servirà per actualitzar la senyalització, ja que hi ha senyals que s’han de retirar pel tancament o canvi d’emplaçament de botigues.Els fons Next Generation subvencionen fins acomercial: a banda d’aquesta, hi ha l’ampliació de la informació inclosa en la vintena de tòtems de ferro corten i acer vitrificat vinculats a indrets d’interès patrimonial i la instal·lació, la primavera passada, de l’escultura de pedra amb la forma del Tòfol Nano al portal de Llobera que inclou un directori comercial.