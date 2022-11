Les dates per renovar el DNI a Solsona el primer semestre de 2023

La comissaria provincial del Cos Nacional de Policia ha comunicat a l’ajuntament de Solsona que les cites pera Solsona durant el primer semestre del 2023 seran el 7 i 9 de febrer, el 17 i 24 d’abril i el 24 i 26 de maig. L’Ajuntament n’obrirà les reserves el 15 de desembre.Les persones que hi estiguin interessades podran, que admetrà un màxim de 70 persones per tanda. Com sempre, es podrà reservar plaça presencialment, trucant al 973480050, o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat Es recorda que la renovació o expedició del DNI suposa haver dede cada torn, ja que el primer es faciliten les dades personals i el segon es recull el document. Cal dur el vell i una fotografia de carnet. El preu és de 12 euros i s’ha de pagar en efectiu el primer dia. Habitualment, els tràmits es fan dins d’una mateixa setmana, excepte la tanda de l’abril, que caldrà recollir el document al cap d’una setmana.