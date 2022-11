Els «nois de l'hoquei» de Solsona es retroben 45 anys després

Disfressats de Rollerball a la Xelsa en un Carnaval Foto: Arxiu RESOL

El porter Foto: Arxiu RESOL

Parada de botifarres per la Fira Foto: Arxiu RESOL

Escut, dissenyat per Xavier Pallarès Foto: Arxiu RESOL

Una de les alineacions de l'època

Una imatge simpàtica, gairebé els mateixos protagonistes, fa 45 anys i en l'actualitat Foto: Arxiu RESOL

Preparats per saltar a la pista Foto: Arxiu RESOL

A punt per fer un servei inicial Foto: Arxiu RESOL

Era l’any 1975, i es va estrenar la pel·lícula de ciència ficcióque mostrava un món futur sense llibertats on la gent es desfogava amb un esport barreja d'hoquei, boxa, futbol, i molta càrrega de violència: el Rollerball. Doncs aquest film, que va causar sensació, va despertar el cuc pels patins i l'hoquei a una colla de joves de Solsona. Al començament, es van comprar uns patins (d’aquells de ferro i corretges) i van fer dels carrers de Solsona la seva pista. Però no van tardar gaire a fer-se una pista pròpia a la zona esportiva municipal i començar a jugar a l'hoquei de debó; corria l'any 1977.El, del Restaurant Solterra, tenia coneixences a una vila destacada per la seva tradició amb l'hoquei, Sant Hipòlit de Voltregà, i van adquirir tot l’equipament necessari, patins de bota, sticks, equipació de porter, genolleres, cuquilleres, proteccions, pilotes, i material de recanvi. I així va començar a rodar el Solsona Patí Club, el primer, i únic club d'hoquei que ha tingut Solsona fins al dia d’avui, i que en l’actualitat, és el club de patinatge artístic més veterà de Solsona.Aquells jovesvan ser: Alfons Bordetes, Joan Caelles, Pere Camps, Miquel Flotats, Josep Guaus, Miquel Manzano, Rossend Mujal, Lluís Novelles, Xavier Novelles, Xavier Pallarès, Marià Jounou, Candi Pujol, Francesc Rodríguez, Josep Serra, Eduard Terricabras, Ricard Cardona, Enric Pellicer, Joan Vilar, Manel Casserras i Candi Viladrich.Però encara els quedava molta feina per jugar a l'hoquei. Van haver de fer-se les porteries, ja que l’ajuntament no en disposava, i una voluntària, l’, els va fer amb macramè les reds interiors.Fins i tot, per recollir diners, van muntar per la Fira de Sant Josep, però plogué tres dies seguits i els li van sobrar gairebé totes, de manera que se les van haver de menjar a casa.Per obtenir més recursos, van recòrrer a la Trini Mujal per fer, modalitat que a dia d’avui és la base del Solsona Patí Club.I el Club Hoquei Solsona, ja era una realitat, eles constituia l'entitat esportiva, sota la presidència de Ramon Codina Vilajosana. Ja per la Festa Major, van organitzar el primer Triangular d'hoquei, amb els equips de Cardona, Súria i Solsona. Per aquesta ocasió, els solsonins es van reforçar amb un jugador de Barcelona, el Chals, que residia els caps de setman al Pi de Sant Just, i amb l’entrenador comarcal, el Candi Viladrich.El club es va consolidar, arribaren noves incorporacions, i el somni dels patins va durar, jugant lligues provincials, amb carnets federatius.Jesús Cortès MontanerEnric Serra Serra, Ramon Andreu Bosch, Albert Moreno Terricabras, Antoni Boix Martínez, Ferran Terricabras Colomés, Miquel Terricabras Colomés, Miquel Montaner Colomés, Joan Carles Montaner Colomés, Albert Serra Calvo, Xavier Camps Colomés, Francesc Mas Alarcón.Candi Viladrich Torralba, Lluís Novelles Porredon, Josep Serra Calvo, Alfons Bordetes HerreroD'aquests records, i moltes anècdotes, es va parlar dissabte passat al restaurant deon s'hi van aplegar després de 45 anys una vintena d'aquests pioners de l'hoquei solsoní, que arran de la creació de l'equip, en va nèixer la secció de patinatge artístic.Els organitzadors de la trobada no volen descuidar-se d'agrair la tasca dequi va ser l'encarregat de donar-los les primeres nocions de patinatge juntament amb laEl sopar-trobada va comptar també amb la presència de l'actual presidenta del Solsona Patí Club,que va oferir la col·laboració per(l'any 2027) i fer una celebració ben lluïda, així que si algú té material, fotos, etc. d'aquests anys del patinatge solsoní només cal que es posi en contacte amb el club.