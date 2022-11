Alternativa per Solsona-CUP proposa reservar un espai exclusiu per a vianants a la plaça del Camp

per Redacció, Solsona |

Aprofitant que aquestes setmanes s'estan fent les obres de remodelació de la Plaça del Camp, Alternativa per Solsona-CUP ha recordat a través del seu compte de Twitter una proposta que ja la duien inclosa al programa electoral de les darreres municipals i que l’han traslladat en diverses ocasions al govern municipal.Es tracta de convertir la Plaça en un gran espai de joc segur lliure de cotxes, d’aquesta manera s’aconseguiria disposar d’una plaça segura, acollidora i accessible per a totes les edats. Així, són partidaris de deixar doble sentit de trànsit a la zona de davant de la farmàcia, tal com ara està habilitat provisionalment. En canvi, consideren que caldria prohibir l’accés de vehicles des de l’indret de Cal Camps fins a la cantonada de la marquesina de l’ONCE, un espai una mica més ampli del tram que voreja el parc infantil de la plaça del Camp.