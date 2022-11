El properde 2022, l'Església parroquial de Sant Agustí - Barcelona (plaça de Sant Agustí, 2 / carrer Hospital), acollirà a les 12:45h. la missa en honor de la Verge del Claustre dins els actes de la tradicional Festa anual de la Germandat de la Marededeu del Claustre - Amics de Solsona.Així mateix,missa de difunts enguany en sufragi de: Mossén Francesc de Paula Casañas i Galofré, Rector emérit de la parróquia de Sant AgustíLa Junta dels Amics de Solsona recorda que la convocatòria de la celebració de festa ja no es fa en programa imprés i enviat per correu convencional.Es fa saber per correu electrónic. L'enviaran a les persones de les quals disposin les adreces electróniques, amb la confianga que ho reenviaran als familiars, amics i coneguts.Per aquest motiu agrairan que els facinb arribar, pel mateix sistema, nom cognoms i adreçaelectrónica de les persones amb vincles amb Solsona interessades en rebre aquesta informació els propers anys.Recorden que la festa es celebra cada any el darrer diumenge de novembre, la voluntat és que segueixi així molt de temps.dinaran plegats al restaurant CAN CULLERETES, carrerd'en Quintana 5 (nrenú 28€, adjuntem detall del menú)-Per reservar cal trucar als teléfons 663804670, 626583710, 660535537, 607159731-O mitjangant els correus electrónics:clamaca@hotmail.esalbiclo@yahoo.esalexirosab@gmail.comd.torresromero@gmail.com