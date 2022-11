Alba Mascarella porta «Les flors» al TRAU 2022

per Redacció, Solsona |

El diumenge 13 de novembre Alba Mascarella portarà a l’escenari Les flors. La Rodoreda més lírica inspira a sembrar, d’una naturalesa tant impensable com exuberant.A través de narracions breus de ficció -però amb una ànima real- i, descobrirem en cada flor les fortaleses i debilitats humanes durant el cicle de la vida.Com a rapsoda i narradora,ha aprofundit en el treball amb la veu, la dicció, la prosòdia i la interpretació i s’ha centrat en la bellesa dels gèneres literaris de la poesia, la prosa poètica i els contes. El camí recorregut en les arts escèniques i la seva experiència professional en el camp de l’Educació Social ha li han permès crear una fórmula fantasiosa entre art i coeducació.L’espectacle Les flors té la intenció d’i descobrir, a través de la narració oral, que les paraules són plenes d’emocionalitat i de vida. A més a més, pretenen reivindicar i donar valor al paper de la dona en la història literària.Lloc: TATRAU TeatreDia: Diumenge 13 de novembreHora: 18 hPreu: 10 €Durada: 50 minutsEspectacle per públic jove i adults*Es vendran entrades una hora abans al Tatrau TeatreRapsoda: Alba MascarellaDirecció: Maite Ojer i BlasiTècnica de so: Diana BazánESCENOGRAFIA: Ludmila Thachuk