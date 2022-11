​Els socis i sòcies de l’AFCS ja poden votar el cartell del Carnaval de Solsona 2023

Una ullada a les propostes presentades

El passat 4 de novembre va finalitzar el termini per presentar propostes pel. A partir del dimarts dia 9 de novembre a les 9 del matí, s’obrirà el període de votació per a tots els socis i sòcies de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona on podran escollir el seu preferit.La votació es donarà perel proper dissabte 12 de novembre a les 12 de la nit.Tots aquells socis i sòcies que tinguin ganes d’escollir el cartell pel proper Carnaval, poden votar a través del següent enllaç: https://carnavalsolsona.com/eleccio-cartell/ Per acabar, la Junta vol recalcar l’essent així un rècord i agrair a totes aquestes persones que han fet arribar el seu cartell.La setmana vinent s’anunciarà el guanyador.