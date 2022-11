​Mia Parcerisa: “Col·laborar amb La Mare Cultural ens permet oferir una oferta cultural que sovint costa de trobar fora les grans ciutats i els circuits comercials”

El muntatge es podrà veure el proper diumenge, dia 20 de novembre, al Teatre Comarcal de Solsona. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir en línia a través de la plataforma d’entrades de Turisme Solsonès

Amb La Cremosa decidiu recuperar el llegat de Sarah Kane (Essex, Regne Unit, 1971) i iniciar un procés de treball basat en Purificats, un espectacle escassament representat. Quines motivacions duen a la companyia a treballar-ne la dramatúrgia?

Darrere aquestes motivacions, hi ha la convicció d’una companyia barcelonina de descentralitzar les arts escèniques. Qui conegui més detalladament la trajectòria i l’obra de Kane, podria dir que és irreverent, controvertit i, fins i tot, atrevit representar-ne les peces, atesa la seva intensitat poètica o el llenguatge depurat, entre d’altres. Per què a Solsona?

I per què de la mà de La Mare Cultural?

L’obra pren l’estètica del cinema de terror per reivindicar l’amor i, alhora, empra la violència i altres elements obskené com a metàfora i, per tant, també com a llenguatge que vehicula les accions al llarg del text. Com s’entén aquesta paradoxa i de quina manera podran copsar-la els espectadors?

Kane va estrenar Purificats (cleansed) el 1998, un any en què precisament les obres de l’autora aborden les entranyes de la violència psiquiàtrica i el dolor dels malalts amb trastorns mentals. Aquesta és una disjuntiva que, tot i la seva transversalitat, ens ressona de manera estrident 24 anys després i, més concretament, a generacions concretes?

Aleshores, malgrat les ombres dels personatges, la duresa del context i el desafiament de les formes, el relat és esperançador? Sempre hi ha alguna mena de bellesa en l’amor, un punt de comunió que rebla el clau!

Un altre element que destaca de la vostra adaptació és el fet que sigui en català. De fet, la traducció original és de Jordi Prat i Coll, traductor i dramaturg. En català per decisió i també per convicció?

Abans ens referíem al concepte d’adaptació. Ara bé, us sentiu representats sota aquest terme en relació amb la peça? Què destacaríeu de tot el procés de transposició i posada en escena?

Fa uns mesos, l’actor Ferran Vilajosana es preguntava en un article publicat a Núvol si tractem el públic amb la generositat que ens tracta ell a nosaltres i si pensem realment en què necessiten veure i recordar sense donar-los un bàlsam de complaença. Purificats serà aquell tipus d’història i de catarsi, d’impacte col·lectiu, que necessita el públic d’ara, el postpandèmic?

Així doncs, com voleu que l’espectador surti del Teatre Comarcal de Solsona el proper 20 de novembre?

Purificats, de Sarah Kane, proposa una societat distòpica on l’Amor esdevé un desafiament contra les forces repressives i un acte de les forces del poder per a torturar qualsevol intent d’expressar-lo. Proposa la reducció del llenguatge per a allunyar-se del realisme, imatges terribles i precioses que fan posicionar-se entre la presentació i la representació, l’excés de realitat i la funció poètica del llenguatge. Amb tot això, és una peça plena d’esperança. En Sarah Kane hi ha alguna cosa molt forta en com estimar i, a Purificats, es respira certa sensació de Tragèdia, de tasca humiliada. A més, es proposen dos grans temes de la Civilització: el sexe i la violència i les religions apareixen per a gestionar-los. És una peçaque qüestiona què pot fer-se en escena i què no, que aparentment és impossible de fer i, alhora, és essencialment teatral. És un gran repte encarar-la i per a nosaltres és una oportunitat de construir una manera de fer com a companyia. De fet, la peça demana tant que és perfecta entomar-la com una carta de presentació.Perquè és un tipus de teatre que es fa poc i, quan es fa, s’orienta a públics molt concrets i potser allunyats del públic i de la societat. Per a nosaltres sempre cal que la peça que presentem sigui una experiència per al públic —no volem que sigui entitat “morta” i distanciada— i un moment de comunitat. Els temes i les formes que proposa Purificats són una oportunitat increïble per crear aquests espais de col·lectivitat. A més a més, aquest teatre moltes vegades es vol dur a terme com un exercici superficial d’una falsa modernor i cal reivindicar-lo des de la tradició i l’artesania. És un teatre nuclear i essencial que ens interpel·la a totes. D’altra banda, i això ja és personal, és la primera vegada que tinc l’oportunitat de portar una peça de la nostra companyia a Solsona i això fa tanta il·lusió com respecte.Des dels seus inics, La Mare Cultural treballa per poder oferir a un entorn no eminentment urbà com és Solsona i comarca una oferta cultural d’una qualitat i uns àmbits que sovint costa trobar fora de les grans ciutats i els circuits comercials. Poder fer aquesta col·laboració crec que posa molt en valor aquesta tasca i, a més, ens permet —en aquest cas, a mi, com a solsoní— portar aquest muntatge a Solsona. Ho reitero perquè em sembla molt important i també representatiu quant a la percepció i l’estat de la cultura: poder-ne fer a casa. Alhora, també és significatiu que s’hagi de fer a través de col·laboracions privades.A grosso modo, Purificats emana de la repressió de les emocions i els desitjos d’un fals doctor. Tinker, el seu protagonista, regenta una institució on castiga cruelment tots els actes d’amor i on també converteix en malalts aquells que expressen allò que senten. L’escenari per aquest argument és el d’un campus universitari dels seixanta.La peça original proposa aquest espai del campus universitari i les diferents escenes transcorren a diverses estances que conté aquesta universitat. Es tracta d’un campus antic i reconvertit en una mena de camp de concentració. Al mateix temps, també parla de les institucions psiquiàtriques. És interessant si es pensa en la universitat com el lloc del saber i què signifiquen totes aquestes capes afegides.Nosaltres mantenim l’estètica del campus i també l’espai, si bé ho fem a nivell de corporalitat i moviment més que no pas d’escenografia.Pel que fa als anys 60, la decisió d’ambientar-ho aleshores rau en el fet que és una estètica molt marcada i recognoscible, que permet carregar la peça d’un relat de ficció enorme que, un cop es despulla, atorga una major vulnerabilitat i intimitat a la vivència dels personatges i a efectes d’impacte pel públic. Els anys 60 tenen uns colors, una música, unes textures, uns patrons... I, per més que la peça sigui radical, la pròpia Kane va dir-ne el següent: “En realitat, penso que (Cleansed) és molt dels seixanta i hippy.Tots emanen de tot aquest amor i necessitat i van al darrere d’allò que necessiten, i els obstacles són extremadament desagradables, però això no és allò de què parla l’obra. Allò que condueix la gent és la necessitat, no l’obstacle. Parla sobre com i quant estima aquesta gent. Crec que més que a cap altra obra meva, aquí, la violència és una metàfora “.En primer lloc, cal matisar que l’obra no és de terror, sinó d’amor. Nosaltres hem triat l’estètica del cinema de terror —des del més clàssic i fins als slasher més estripats— per tal de construir una ficció que, d’entrada, és fortíssima i, a mesura que passa, la peça es desdibuixa, tot arribant a un nivell de realitat, veritat i no personatge que porta el públic a conviure amb els intèrprets.Sí, i aquí és molt important separar l’autora de la biografia. Són dues coses que es retroalimenten però que no han de condicionar-se a l’hora d’interpretar la peça i respectar l’autora i el material original. A La Cremosa partim sempre del desig, ja sigui com a tema, com a motor o com a impuls; ja sigui una qüestió nuclear de la peça que estem escenificant o ja sigui allò que guia i inspira les dinàmiques d'investigació. Considerem essencial pensar nos i fer-ho des de la imminència generacional, per això entenem la ficció com un posicionament fonamental. Les nostres propostes, partint d'aquesta ficció i també de la composició de la imatge en escena, busquen oferir bellesa i contemplació, reivindicant sempre la vida i la humanitat com a elements clarament diferenciadors del Teatre. Amb això, Purificats s’alça com la peça ideal i com un repte immens perquè implicarà treballar des de certa por i vergonya, qüestionant-nos a nosaltres mateixos constantment.Tanmateix, tractant-se d’una peça que reivindica l’Amor i empra la violència com una metàfora, s’erigeix com una proposta especialment contemporània perquè desafia els totalitarismes, la violència sistèmica i la identitat des d’una perspectiva de gènere i LGTBI molt radicals en un moment on sembla que revisqui una moral perillosament reaccionària i perquè reivindica l’amor i els cossos, l’estimar-se, venint com venim d’uns anys on els cossos i el contacte han estat prohibits.Exactament, el tema nuclear de la peça és com l’Amor pot sobreviure fins i tot en les situacions més extremes i salvatges. I, també per això, la posada en escena busca la bellesa constantment. Perquè allò que importa de Purificats és l’amor, ja que la violència la tenim assumida com a societat. L’amor encara ens estranya...És la nostra llengua i és una peça a través de la qual parlem de nosaltres. No podríem pas parlar d’una altra manera. A més, també és la llengua del públic a qui ens dirigim.Posar en escena sempre és traduir més que adaptar. A més a més, la nostra proposta conté el text íntegre de la peça. Sí que s’han de prendre decisions, és clar. Però partim d’un estudi profund i meticulós de la peça per, després, analitzar quins són els interessos ètics, estètics i tècnics del nostre projecte, així com què volem que rebi el públic i per què ho volem així. I quin valor i sentit té. A partir d’aquestes reflexions prenem les decisions. Segurament, sigui més un conèixer per proposar i transposar-ho al nostre context.M’agrada més parlar en termes de desig que no pas de necessitat. La necessitat reclama una solució concreta per a resoldre-la. En canvi, el desig es pot satisfer d’infinites maneres. La necessitat és un camí sense sortida i el desig té opcions. I sí, Purificats es pot considerar catàrtica perquè és un moment bonic i compartit que busca la sublimació de l’Amor com a arma i acte de resistència original i de transformació d’un Sistema fantasmal que aniquila l’humanisme i la humanitat.Content, perquè la peça és tan bonica com bèstia i, com dèiem, allò que mana és l’amor i l’esperança. Conscients que som vius.