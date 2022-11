​Marina Albets, campiona al català Campionat Federació

Marina Albets i Ester Fornell (entrenadora)

Per arribar a participar a aquesta competició calia passar una fase prèvia classificatòria, elCampionat Territorial de cada delegació. D’aquesta competició sols els podis i poc més arriben al Campionat de Catalunya, i les tres següents classificades al territorial tenen accés al Campionat Federació. Per aquest motiu els participants a aquesta competició tenen un elevat nivell sent difícil aconseguir una plaça per la seva participació.Del Solsona Patí Club s’hi va classificar la nostra patinadora Juvenil Marina Albets Vilaginés.Ella es va quedar a les portes de participar al Campionat de Catalunya i arribava a la competició amb molt bona predisposició i amb ganes de lluitar per realitzar uns bons programes. Si aconseguia uns bons programes podia tenir opcions a podi.La nostra patinadora Marina va estar acompanyada per la seva entrenadora Ester Fornell, que la va guiar durant tota la competició per intentar aconseguir una fita complicada però no impossible.Al programa curt la Marina va sortir arriscant al màxim amb un programa elevat de dificultat però amb opcions d’aconseguir-ho. Després de fer un bon programa i de situar-se en bona posició, sols necessitava fer un bon programa llarg. I així va ser: la nostra patinadora solsonina va sortir amb decisió i energia aconseguint el seu millor programa de temporada, sense errors, i amb unes boníssimes puntuacions. Aquest fet la va fer pujar fins l’esglaó més alt del podi aconseguint ser la Campiona Federació Juvenil 2022, un resultat merescudíssim pel seu bon treball durant tota la temporada.Moltíssimes felicitats Marina !