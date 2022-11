El grup de Junts per Catalunya al Consell no vol que el Centre Sanitari esdevingui un simple CAP

El grup comarcal de Junts per Catalunya es mostra ferm en la. Alerten que la posada en escena d’aquests dies és un brindis al Sol per part de la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, i dels partits que li donen suport (ERC, Independents i CUP). Afirmen que des del govern s’ha presentat un breu document de suposades bones intencions com si fos un acord que blinda la gestió del Centre Sanitari. Però, lluny de tal propòsit, el text no aporta res més que la pèrdua de la gestió des del Solsonès i també evidencia que. Ho han explicat avui dimarts al matí en una reunió amb la premsa, els consellers comarcals Josep M. Casafont, Daniel Rovira i Robert Moles, així com la consellera portaveu, Isabel Pérez.Segons JxCat, cal una gestió exercida per professionals sense que això impliqui que se’n perdi el control des de la comarca, tal i com han manifestat sempre. Per això, aquest grup no l’ha signat atès queja que la negociació amb la Generalitat i altres institucions encara ha de començar.Són tres les raons fonamentals que els representants del grup de Junts per Catalunya expliquen davant la negativa a signar el document. En primer lloc, i més important, el breu escritConsideren que és una línia vermella i que, abans d’assentar-se a parlar amb altres actors, no es pot creuar sota cap premissa.En segon lloc, a causa del gran retard i el poc avenç de les gestions del Consell Comarcal durant els més de 7 anys que porta l’actual govern,un bon model de gestió del Centre Sanitari que incorpori els recursos, els professionals i la infraestructura necessària. Per contra, veuen que a mig any que acabi aquesta legislatura la única cosa que té el govern damunt la taula és un curt document de cinc punts però que no s’han començat ni a parlar amb els departaments de la Generalitat de Catalunya.El tercer motiu passa perquè el document que s’ha portat a signatura feia esment a dos annexos un sobre la plantilla dels treballadors i l’altre sobre els serveis que es presten que no estaven preparats i que se’ls va dir que ja s’afegirien més endavant. Evidentment,En definitiva, la sanitat pública de la comarca viu un moment d’atès que no està clar qui en portarà la gestió a partir d’ara. La fórmula defensada per Junts per Catalunya passa per preservar els serveis que es presten al conjunt de la comarca, així com incrementar la plantilla actual. Per aconseguir-ho, defensen que era necessaride la Generalitat de Catalunya així com amb d’altres actors. I per últim, irrenunciablement preservar el control de la gestió des del territori atesa la complexitat del servei a la comarca ja queSeguiran insistint perquè no volen veure com els veïns i veïnes de Solsona i comarca perden especialitats o la qualitat en els serveis que es venien prestant fins a la data, i això pugui provocar el desplaçament cap a fora de la comarca per rebre atenció sanitària i així ho han posat de manifest a la taula, ", reblen.