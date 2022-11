​La Falguera Ràdio inicia la tercera temporada amb un programa des de Pinós

La Falguera estrena aquestla seva tercera temporada. Aquest nou episodi, que s’emmarca en el segon bloc de l’Enfila’t, el cicle sobregènere i sexualitats de la cooperativa L’Arada, es gravarà a l’Ajuntament de Pinós i disposarà del suport tècnic de Solsona FM, així com de públic convidat. L’entrada és lliure, si bé per a prendre-hi part, cal confirmar assistència a l’adreça electrònica actua@larada.coop o trucant al 672 49 12 23.Enguany, elaborda la manera com les vivències de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+ en l’àmbit privat es traslladen a l’espai públic en un context com el del món rural. És per això que l’equip de La Falguera entrevistarà Júlia Pascual, doctoranda en Estudis de Gènere, per debatre i reflexionar sobre com encara avui, i també al món rural, l’experiència quant al gènere i les sexualitats en l’àmbit privat afecta la projecció i la vida pública de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+.Com és habitual,el primer va tenir lloc el mes de setembre itenia la finalitat de dotar entitats i col·lectius d’eines pràctiques per tal que els espais siguin més segurs tant per a les dones com per a les persones LGTBQI+. D’altra banda, la segonaronda, de caràcter més teòric, vol parlar sobre com el gènere i les sexualitats condicionen lapresència i la visibilitat i també el recorregut a la vida social i política dels pobles rurals.en els diferents àmbits del món rural? Quins esculls encara hi ha? Com afecten els rols de gènere al món rural? Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen des de l’organització del cicle, que recomana inscriure’s prèviament a les activitats que tindran lloc a Llobera i a Las Casas de Matamargó, el dimecres 16 i el dissabte 26, respectivament.Amb tot i com a novetat radiofònica, la nova temporada de La Falgueraque a partir d’ara serà trimestral. Així doncs, les properes emissions seran el gener, el març i el juny de 2023. A banda de Solsona FM, el podcast continua emetent-se a Ràdio Sallent, Ràdio Taradell, Ràdio Voltregà, Ràdio Seu, Ràdio Sant Fruitós i Ràdio Pinsania (Berguedà). Així mateix, es podrà recuperar a les plataformes Ivoox i Spotify en format podcast.