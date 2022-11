Solsona ofereix una nova sessió de cinema per adolescents

El diumenge 13 de novembre a les 18.30 h, l'Oficina Jove del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona organitzen unaal teatre comarcal, a proposta del Consell d'Adolescents, amb la cinta Pesadillas (EUA, 2015), de Rob Letterman.L'adolescent Zach Cooper, que es trasllada amb la seva família de Nova York a un petit poble, protagonitza 'Pesadillas', una pel·lícula inspirada en laper a joves del nord-americà R. L. Stine. L'Oficina Jove organitza una sessió gratuïta de cinema a proposta del Consell d'Adolescents de Solsona.Amb un repartiment format per Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush i Amy Ryan, entre d'altres, el llargmetratge explica l'aventura en què es trobarà immers l'adolescent Zach Cooper, que es trasllada de la gran ciutat a un poble petit on. Pesadillas no és una pel·lícula apta per a menors de 7 anys. L'entrada és gratuïta.