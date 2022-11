Solsona engega un cicle de cinema amb mirada social i feminista

El Teatre Comarcal de Solsona acolliràen el marc de “La Cinèfila”, un projecte que neix amb la voluntat de posar accent en la mirada social i feminista a través de pel·lícules que han obtingut un notable reconeixement.La primera de les projeccions que es visualitzaran serà(Espanya, 2022.Direcció: Alauda Ruiz de Azúa) el. Aquestapel·lícula, multi premiada al Festival de Màlaga 2022, posa l’accent en les llums i les ombres de la maternitat. Protagonitzada per Laia Costa, tracta temes de l’agenda feminista com són laimposició de les cures a les dones o el laberint de la criança en una societat que donad’esquena a la maternitat.La segona pel·lícula que es projectarà és(França, 2019.Direcció: Céline Sciamma) el. A la França de 1770, Marianne, una pintora, rep l’encàrrec d’una comtessa per pintar el retrat de noces de la seva filla Héloïse, una jove que acaba de deixar el convent i que té seriosos dubtes respecte al seu imminent matrimoni. Marianne l’ha de pintar sense que ella ho sàpiga. En aquest joc de mirades sorgeix la complicitat, el desig i l’emotivitat que traspassen la pantalla. Aquest film va resultar guanyador del premi al millor guió al Festival de Cannes del 2019.Aquesta és la primera edició d'un cicle que té per objectiuS’organitza des del SIAD del Consell Comarcal del Solsonès dins del desplegament del IV Pla comarcal de polítiques feministes 2022-2025 i compta amb el suport del Pla econòmic als consells comarcals per a la promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBIQ+ i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona.