​El solsoní Miquel Pujol assoleix el campionat de Catalunya d’enduro

Miquel Pujol, Jordi Sala i Sergi Casany, el podi de la prova elit Foto: FCM

Miquel Pujol durant la cursa Foto: FCM

Albert Cardona confirma el sotscampionat en Enduro C4T

Albert Cardona durant la cursa Foto: FCM

Lluís Torra durant la cursa Foto: FCM

El Moto Club Manresa celebrà el passat diumenge, 30 d’octubre, elque es va desenvolupar al calderí circuit del Canadell (el Moianès) i que constà de 3 voltes per a les categories Elit, Junior Open, 125(2 temps), Junior B(2 temps i 4 temps), i 2 voltes per a la resta de categories, amb un recorregut de 47 Km. Un total de 133 pilots de diverses categories van participar a la prova.Aquesta era la cinquena i darrera prova deli on es decidien els podis finals. Amb l'equip del, van participar els pilots(Categoria Èlit),(Categoria Sènior C4T) i(Master 55).El pilot solsoní Miquel Pujol es va proclamarEl triomf parcial va correspondre al pilot del MC Igualada Jordi Sala, que només havia participat, i sense gaire sort, en una cursa del campionat, la celebrada al Berguedà. Sala es va imposar a Pujol i al tercer classificat, l’osonenc Sergi Casany. En la classificació final de la competició, el solsoní Miquel Pujol ha sumat 85 punts gràcies al fet d’haver signat quatre segones posicions en cinc curses. No n’ha guanyat cap, però ha estat el més regular, sobretot gràcies al fet que el seu principal oponent, el nargonès Jaume Betriu, guanyador de dues carreres i segon classificat en una tercera, no ha pres part en les dues darreres proves, ja que després de recuperar-se d’una lesió s’ha centrat en l’estatal i el mundial. Sala, finalment, ha estat tercer a la general.El també pilot de Solsona,, tot i no acabar en posició de podi en aquesta cursa, ha acabat sumant prous punts per proclamar-se sotscampió en la seva categoria (C4T), gràcies a dos segons llocs i un primer lloc en les tres primeres curses, confirmant una bona temporada.El tercer pilot del MC Solsonès,, no ha pogut fer podi en aquesta cursa, però els dos segons llocs al principi de la temporada també li han assegurat un meritori segon lloc al Campionat, en la categoria M55.