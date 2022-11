El Punt Empresa convoca a un nou seminari a Solsona els negocis interessats a captar talent

Inscripció gratuïta

Els assistents al nou seminari organitzat a Solsona pel Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local haurien de sortir-ne amb lesprofessionals per a llocs de treball qualificats.Aquest és l’objectiu de la convocatòria programada per, de deu a dotze del matí, al saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató. El seminari, titulat, anirà a càrrec del consultor i formador de desenvolupament personal i professionalSegons el Punt Empresa, aquesta iniciativa té la voluntat de continuar treballant per donar resposta a les dificultats que han manifestat empreses del Solsonès i Cardona per cobrir determinats llocs de treball. La idea éssobre la necessitat d’avançar cap a un nou paradigma en la gestió del talent posant atenció en les polítiques de recursos humans en relació a la captació i fidelització del personal. Aquest seminari es concep com una sessió teòrico-pràctica en què s’explicaran diverses tècniques.Com convertir els visitants en persones candidates, com crear una experiència per als candidats i com convertir el personal contractat enon treballa són alguns dels punts que es tractaran.La participació al seminari és gratuïta, però requereix inscripció prèvia a https://bit.ly/seminarisnovembre2022 . És una acció formativa subvencionada pelen el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, dels programes de suport al desenvolupament local i del Departament d’Empresa i Treball.Aquest seminari del Punt Empresaper captar talent. Fa dos anys es van dur a terme dos seminaris més adreçats a càrrecs directius i professionals de Recursos Humans per atraure personal qualificat. Fruit d’allò es va elaborar un document que es pot consultar en línia aquí: https://www.adlsolcar.cat/2021/03/idees-clau-per-a-latraccio-del-talent/ Aquestes iniciatives s’han de vincular a l’estudi realitzat el 2020 sobre la competitivitat del Solsonès i Cardona en l’atracció i retenció de talent.