Segon Bloc del cicle Enfila't 2022 «Dones i col·lectiu LGTBIQ+ al món rural»

Al mes setembre, la cooperativaconjuntament amb el teixit associatiu del territori van engegar el cicle Enfila't d'enguany, dins del projecte Actua -Fem Coses al Baix Solsonès. Paula Ibáñez Camprodon, educadora social i instructorafeminista, va dur a terme un taller d'autodefensa no mixta i el col·lectiu Rebombori vadinamitzar una taula rodona sobre violències masclistes a l'oci nocturn amb diferentsagents del territori: hi varen participar la Cugula, la Falguera Ràdio, el Grup de Gèneresdel Solsonès, el Consell Comarcal, l'Oficina Jove i el Grup d'Atenció a la Víctima delsMossos d’Esquadra.L’objectiu d’aquest primer bloc era dotar d’eines pràctiques per tal que els espais siguin més segurs tant per les dones com per les persones LGTBQI+.Aquest mes de novembre el cicle continua amb tres actes més, de caràcter més teòric,per parlar i reflexionar sobre com al món rural el gènere i sexualitats condicionen lapresència i visibilitat, i també recorregut, a la vida social i política dels petits pobles rurals.El dissabte 12 de novembre, a les 11.00 a l'Ajuntament de Pinós,entrevistarà en directe a Júlia Pascual Bordas, doctoranda en Estudis de Gènere, perparlar sobre com l'experiència pel que fa al gènere i les sexualitats en l'àmbit privat afectala projecció i vida pública.El dimecres dia 16 de novembre, a les 19:00 al local social de Llobera es farà unaon parlarem i reflexionarem sobre quina és la representació actual de les dones al’administració local, en general i en concret als ajuntaments de pobles petits, quinrecorregut se’ls presenta, amb quines barreres i sostres de vidre es topen, i com superar-los col·lectivament. Comptarem amb Marta Pallarès (doctora en geografia i experta enruralitat i gènere), Montse Barniol (delegada de la Generalitat de Catalunya a la CatalunyaCentral, alcaldessa d'Alpens, i geògrafa experta en desenvolupament rural), M. ClaustreSunyer (alcaldessa de Castellar de la Ribera) i Ariadna Martín Molins (regidora al’ajuntament de Pinós).I finalment, el dissabte 26 de novembre a les 11 del matí a les Casas de Matamargó,(doctora en Geografia i docent i investigadora en geografia del gènere)farà una xerrada sobre quin és escenari actual de les dones al món rural, interpel·lant-nosa reflexionar conjuntament sobre què ha canviat en els darrers anys, què roman, quèvolem canviar i com ho voldríem fer.El segon bloc busca poder debatre sobre elsen els diferents àmbits del món rural: quins espais ocupen? Quins escullsencara hi ha? Com afecten els rols de gènere al món rural?L'Enfila't busca consolidar-se comamb temàtiques al voltant del gènere, les sexualitats i el món rural. Busca generar debats, pensar col·lectivament i poder reflexionar al voltant d'aquesta temàtica de la mà de les diferents entitats del territori: la Falguera, la Cugula, el Grup de Gèneres del Solsonès, Rebombori, l'Associació de Dones del Solsonès i l'Associació de Dones Toraneses, així com el Consell Comarcal del Solsonès. Es tracta d’un projecte obert a la participació de tota persona o entitat interessada. L’Enfila’t és cofinançat per l’Institut Català de les Dones, el Departament de Drets Socials, i el Departament d’Igualtat i Feminismes.Per assistir a actes de la segona ronda es demana inscripció prèvia a través del correuelectrònic actua@larada.coop , o trucant al telèfon 672 49 12 23. Aquelles persones o entitats que estiguin interessades en participar en el projecte poden contactar amb el projecte a través dels mateixos canals.