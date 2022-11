Les “mirades valentes” de diverses dones protagonitzen una exposició al Bar El Casal

MARÇ 8, 2022L'exposició 'Valentes mirades' d'Anna Carmona. / J.P.O.La sala d’exposicions ‘la Cuina’ de la Seu d’Urgell acull aquests dies la mostra ‘Valentes mirades’, de l’artista urgellenca Anna Carmona. Els quadres que es poden veure a l’exposició donen protagonisme a la mirada de dones de tot el món i estan realitzats amb diverses tècniques segons l’etapa en què han estat pintats.Carmona explica que “la primera etapa consta de marcs antics amb una fusta al darrere i, a sobre, pastel o creta i algun acrílic, mentre que en aquesta última etapa són sobre tela i acrílic o sobre pastel”.Des de ben petita Carmona ja va començar a pintar, però el que la va impulsar a fer quadres va ser un mirall trencat en un antiquari. La fusta que va quedar darrere li va semblar perfecta per pintar el seu primer retrat, i des de llavors, no ha paret de fer-ne, amb la dona sempre com a protagonista.L’exposició ‘Valentes mirades’ d’Anna Carmona. / J.P.O.En aquest sentit, la mostra inclou una vintena de quadres amb la figura femenina com a nexe d’unió, inspirada per dones molt properes a l’artista. “A casa meva som tot dones, som una casa de dones valentes: la meva mare eren tres germanes, nosaltres som tres germanes, la meva germana té tres filles i jo m’emmirallo molt en totes elles”, explica Carmona.L’exposició, que s’emmarca dins la programació de commemoració del 8M, es pot visitar fins al 31 de març a la sala ‘la Cuina’, de dilluns a divendres de cinc de la tarda a nou del vespre i dissabte de deu del matí a dues de la tarda.