El pubillatge solsoní visita el Parlament de Catalunya

per Redacció, Catalunya |

Foto: Parlament de Catalunya

Foto: Parlament de Catalunya

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, ha rebut aquest dijous 3 de neovembre a la tarda una representació d'hereus i pubilles de quinze comarques, encapçalada per la Pubilla de Catalunya 2021, Marta Ferret, de Sitges, i l'Hereu de Catalunya 2021, Joan Grebol, de Pineda de Mar. Membres de la junta directiva de Foment de les Tradicions Catalanes, entre ells el president, Arnau Akhtar, també formaven part de la delegació que ha visitat el Parlament.La representació solsonina ha estat formada per la pubilla de Solsona Gal·la Rodelas, l'hereu de Solsona Pol Ribes, i el fadrí de Solsona, Jofre Ariza. També hi ha assistit Maria Ramonet, pubilla de les comarues lleidatanes.En la trobada al saló de sessions, Vergés ha desitjat als hereus i les pubilles que visquin intensament l'experiència de formar part d'una tradició "bonica" que cal "compartir" i "mantenir" i que permet als joves, ha explicat, conèixer la diversitat del territori, "estimar-lo" i "fer país". Així mateix, la vicepresidenta primera ha expressat el desig que d'aquí a uns anys alguns d'aquests joves que ara representen els seus pobles i ciutats siguin diputats del Parlament i representin el poble de Catalunya.Ferret i Grebol han destacat l'oportunitat de conèixer aquesta tradició i compartir-la amb altres joves, però, d'altra banda, han reclamat la millora de la xarxa de transport públic, ja que han explicat que els joves es troben amb dificultats de mobilitat quan s'allunyen de l'àrea metropolitana de Barcelona.Els hereus i les pubilles han fet una visita guiada al Parlament que ha acabat amb una fotografia de grup a l'escala d'honor amb la vicepresidenta primera.